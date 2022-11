El vestido de Coni Mosqueira y otros detalles de su boda con Alejandro Fantino

Este sábado a las 16, comenzó una nueva historia para la pareja conformada por el conductor Alejandro Fantino y la modelo Coni Mosqueira. Una de las bodas más esperadas del año tuvo lugar en Cañuelas, específicamente en la Estancia Villa María, un lugar campestre y moderno en donde decidieron dar el sí.

Coni Mosqueira radiante con su vestido hecho por María Gorof

Para empezar, les contamos un poco sobre cómo se unieron el presentador y la modelo. Su historia comenzó hace cinco años en un boliche. El conductor había firmado el divorcio con su ex esposa, Miriam Lanzoni, y empezó a frecuentar boliches o bares sin necesidad o deseo de conocer a alguien. Sin embargo, el destino le tenía preparada otra jugada: una noche conoció a Coni Mosqueira y nunca mas se separaron.

La propuesta de matrimonio se realizó en Grecia, a orillas del Mar Egeo. Foto: Instagram @coni_mosqueira.

En 2018, blanquearon su relación en Punta del Este, e incluso dos años después, decidieron convivir juntos debido a la situación vinculada a la pandemia y se dieron cuenta de que ambos lograban vivir cómodos y muy enamorados. En julio de este año, armaron sus valijas e hicieron su primer gran viaje juntos a Grecia. A orillas del Mar Egeo, Alejandro Fantino hizo esta increíble propuesta de casamiento, en donde se arrodilló y le pidió la mano a su novia quien no dudó un segundo en decir que sí.

Luego de ese viaje, comenzaron a preparar el festejo que se dividió en dos partes: la boda civil, que sucedió el 21 de octubre, y la boda religiosa que se preparó para este sábado 12 de noviembre. La pareja tomó la decisión de que el evento fuera de un estilo descontracturado y casual, sin mesas sino con sillas y livings para que los invitados se sienten, se paren o bailen mientras se decantan por algo de comer.

El 21 de octubre, la pareja dio el sí en su ceremonia civil. Foto: Instagram @coni_mosqueira.

Ahora, vamos a lo que les interesa a la mayoría de las lectoras: ¿qué se sabe del vestido de Coni Mosqueira? La única pista que se ha develado formalmente es que María Gorof fue la diseñadora elegida para crear un diseño exclusivo para la novia. La diseñadora habló de la experiencia de confeccionar este vestido. "Disfruté muchísimo de poder acompañar a Coni en esta nueva etapa. Ella es encantadora y sobre todo muy receptiva, me dio plena libertad para trabajar", expresó.

EL vestido de novia de Coni Mosqueira fue confeccionado por María Gorof

Lo único que Coni Mosqueira enseñó a sus seguidores fue la previa a su maquillaje nupcial, en donde se la ve con una máscara sobre su rostro para hidratarlo y desinflamarlo. Unos minutos después, posteó un corto video junto a su peluquero quien estaba en medio de la elaboración del peinado final para la boda.

Aunque aún no se han publicado fotos de la novia o la pareja con sus respectivos looks, Alejandro Fantino enseñó el sentido regalo de Coni Mosqueira para él, dos horas antes de la boda: una caja con un mini champán y bombones de chocolate junto a una tarjeta que decía "cada vez que te veo, me vuelvo a enamorar". Con este dedicatoria, no hay dudas de que hoy empieza una nueva etapa para esta pareja llena de amor y cariño. ¡Que vivan los novios!