No podrás escapar de el verde lima, te contamos cómo combinarlo

La llegada de la primavera siempre es un estallido de color. Y este año no es la excepción. El verano llega con mucho color y vamos a encontrar conjuntos con propuestas poco tradicionales pero que llegan para quedarse. Los tonos serán tendencia cítricos marcan el inicio de una estación alegre y dinámica.

El verde lima es el favorito. Se lleva en diferentes prendas y tonalidades. Aunque a veces resulta difícil de combinar se impondrá como protagonista y por eso hoy te dejo diferentes propuestas para que lo incorpores a tu look, siempre siguiendo tu estilo.

Verde lima con nude: la dupla perfecta

Esta versión es ideal para aquellas mujeres que poseen un estilo más clásico pero que les gusta estar en tendencia y verse chic. Combinando el verde lima con tonos nude o caramelo se logra un outfit moderno y luminoso respetando la armonía y búsqueda de atemporalidad del estilo clásico.

Para lograr un look trendy pero manteniendo el estilo clásico combiná el color verde lima con tonos nude. Imagen @hypnotique,

Imágen @oliviapalermo,

Imágen @styled_bysheena

Un clásico: verde lima con blanco

Esta combinación es sumamente elegante, transmitiendo frescura y luminosidad. Según las prendas que elijamos es una combinación perfecta para un evento de día. También podés elegir los tonos off white o blancos rotos para lograr looks luminosos que se adapten a tu paleta de colores naturales.

Además de la combinación de colores, la elección del tipo de prenda convierten un outfit en ideal para una ocasión determinada. Imagen @cut_y_paste

Imagen @cut_y_paste

El blazer verde lima es un must de la primavera 2022. Imagen @alexeandrapereira

Imagen @alexeandrapereira

Tené en cuenta las proporciones de cada color al momento de combinar un outfit. @hypnotique

Lima y fucsia: una tendencia vibrante

Intensos y luminosos, forman una de las más icónicas de la temporada ya que combina los dos colores del verano 2022- 2023.

Podés elegir un tono de fucsia saturado y crear un look más llamativo o, si buscás un efecto más sutil, podés optar por tonos rosas más suaves y generar menos contraste. Las dos combinaciones son ideales para un look fresco y moderno.

Animate a jugar con la intensidad de los colores. Imagen WhoWhatWear Uk, @thassianaves

Imagen WhoWhatWear Uk, @thassianaves

Imagen WhoWhatWear Uk, @thassianaves

Verde lima con azul para looks más frescos

Combinado con tonos fríos, el verde lima se adapta perfectamente a diferentes estilos. Dependiendo del azul que elijamos vamos a conseguir looks diferentes.

La combinación de los colores también puede darse en estampas y accesorios. Imagen @thassianaves

Si elegimos combinar el verde lima con azul Klein o turquesa vamos a lograr un outfit que transmite optimismo y creatividad. Mientras que si lo combinamos con azul marino o con un jean vamos a alcanzar un look alegre pero más sobrio y, si el jean no tiene roturas, un look más serio. Podés sumar el verde lima a tu look también en el calzado y los accesorios. Imagen @leoniehanne. Imagen @foreverstyleandco Seguí las tendencias de Pantone y combiná verde lima con lila. Imagen @galagonzales, Imagen @cut_y_paste

Verde lima en monocromo: sólo para audaces

Si te animás podés apostar a un total look en matices verdes, puede ser el mismo verde lima o con otros tonos de verde como esmeralda o jade y así resaltar la luminosidad de los colores. Esta opción monocromática es ideal para estilizar, además al elegir todos tonos verdes transmitís optimismo y alegría con tu look. Apostá por el Total Look para lograr una silueta más estilizada. Imagen @hypnotique, Imagen @thassianaves

Los opuesto se atraen: verde lima y naranja

La combinación complementaria de estos colores -cítricos, pero opuestos- genera un outfit armónico y con vibraciones positivas, destinadas a levantar el ánimo. Animate a jugar con esta combinación como Victoria Beckham

Si no te animás a incorporar el color verde lima en tus outfits por medio de prendas, elegí accesorios y terceras prendas que aporten color sin alejarte tanto de tu estilo predominante.

Podés elegir una cartera o una pulsera verde lima para aportar color a un outfit neutro y así incorporar en pequeños detalles uno de los colores tendencia de la temporada. No olvides que los básicos son siempre necesarios y que lo más importante es ser fiel a tu estilo, que te sientas cómoda y segura, para poder mostrar al mundo tu mejor versión.

* Mery Montes de Oca es asesora de Imagen