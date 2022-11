Pilar Rubio y el crop top fucsia de Chanel que todas queremos tener

La española Pilar Rubio (44) luce espléndida y romántica junto a su marido, el futbolista Sergio Ramos, en cada paso de su estancia en París, la ciudad del amor.

Hace pocos días compartió en sus redes sociales una doble postal con el fondo de la Torre Eiffel donde, además de lucir acaramelados, se la ve sensual y glamorosa con su crop top ¡el cual causó furor entre sus seguidores!

¿Un crop top que es un saco?: Pilar Rubio fusiona dos prendas en una y enloquece a sus fans

Hay prendas que no tienen definición aunque al instante podemos ver que son un must have y un hit de moda. Ese es el caso del saco o crop top de Pilar Rubio.

Esta indumentaria glam y sexy de color fucsia, el tono de temporada, es de hilo de seda tejido y se abotona al frente aunque deja entrever la piel y sirve para estilizar looks diversos con minivestidos, bralettes, jeans y minifaldas.

Con tres botones únicos que llegan hasta la mitad de la prenda, la modelo aceptó la invitación que propone la prenda al dejar su torso al descubierto y combinarlo con una prenda inferior de tiro bajo, ¡queda fabuloso!

Tanto para componer un look formal, como uno casual, el top le da el toque trendy a cualquier combinación, pero sobre todo a colores más neutros, oscuros o clásicos.

Ten en cuenta este hit para sumar a tu guardarropas más allá de que tiene la ventaja de que también se le puede sumar un blazer al tono si así lo quisieras.

La conductora lo luce con un bandeau por debajo del mismo color que el elegante pantalón de tiro alto: negro, ¡infalible!

Súper femenino, chic y favorecedor, el top o saquito crop siempre estiliza y rompe con todos los pronósticos de esta temporada ideal, siendo un must ideal para usar con distintas partes inferiores: hoodies, vaqueros, pantalones sastre, y más.

Atrévete a vivir la moda como lo hace Pilar Rubio, siempre aportando un poco de sensualidad y tendencia en cada outfit que elige.

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.