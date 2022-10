Tres looks impactantes de Paloma Mami inspirados en las Kardashian

Paloma Mami es una joven artista chilena que ha logrado pisar fuerte en Estados Unidos gracias a sus pegadizas canciones y arriesgado estilo. No podríamos dejar de decir que aunque el estilo es propio, no existe un estilo completamente original o que no provenga de alguna inspiración que tomó la persona de otros.

Las Kardashian son un ejemplo de estilos audaces y que imponen tendencias, pero que no nacieron de la nada sino que cada una se inspiró en algún personaje, persona o diseñador y tomaron esas características para generar algo nuevo y propio que las diferenció de otras celebridades.

En este caso, podríamos decir que el estilo de Paloma Mami es un conjunto de ideas en las que se combinan prendas urbanas y sensuales con inspiración en la familia Kardashian y en otras cantantes como Nicki Minaj o Cardi B. Para dejarlas sin dudas, les enseñamos distintos looks de la cantante chilena comparados con estilismos de las hermanas más famosas de Hollywood.

Inspiración 1

Look 1: estilo motoquera. Foto: Instyle/Instagram.

Solo dos semanas después de que Kim Kardashian asistió al primer evento luego de divorciarse oficialmente, Paloma Mami mostró en sus redes un look muy parecido al de la influencer. Inspirado por las motos, Kim había elegido un look Balenciaga en negro, con pantabotas y chaqueta de cuero al estilo motoquera.

Por otro lado, Paloma tomó unos pantalones de cuero en blanco y negro con el mismo estilo motoquero, y los combinó con un body negro y unas extrañas zapatillas blancas futuristas.

Inspiración 2

Look 2: estilo sensual. Foto: Instagram.

A Paloma Mami le encantan las transparencias y siempre que tiene la oportunidad, las lleva en sus looks. Aquí, la cantante optó por un vestido metalizado de mangas largas y escote cerrado, pero completamente calado lo que dejaba entrever su ropa interior y medias rojas. Como toque final, agregó unos zuecos transparentes con plataformas.

Ya un año antes, Kylie Jenner había elegido este tipo de diseño, pero en un jumpsuit de color negro junto con unas gafas de sol y bolso negro. Un look muy característico de la hermana menor del clan Kardashian. ¿Casualidad o no?

Inspiración 3

Look 3: estilo urbano. Foto: Sassy Daily/Instagram.

Por último, probamos que el estilo de Paloma Mami está fundado sobre las hermanas Kardashian con este look. En el verano 2020, Kim presentó su nueva colección de ropa dentro de su marca Skims con prendas cómodas y de entrecasa como lo muestra en la foto: pantalones jogger negros y bralette en el mismo color.

Nuevamente, Paloma Mami recurrió a los estilismos de Kim para lograr su look de joggers cargo grises, bralette azul grisáceo y zapatillas deportivas blancas. La cantante cambió los colores aunque mantuvo la esencia que le dio la influencer estadounidense.

¿Quién crees que lleva mejor este estilo? ¿Las hermanas Kardashian o Paloma Mami?

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!