Paloma Mami deslumbra con sus minifaldas

Paloma Mami es una cantante de pop chilena-estadounidense que no para de superarse con sus canciones y crecer en el mundo de la música. Es muy escuchada por muchos jóvenes de todos lados. Además, es muy seguida por muchas chicas por los looks que utiliza a diario. Tiene un estilo muy particular, combina prendas oversized con una onda más de los 2000, tops ajustados, pantalones tiro bajo, entre otras. En esta nota, vamos a inspirarte con sus outfits que llevan minifalda.

A continuación, las minifaldas imperdibles en los looks de la cantante que son furor.

Minifalda veraniega

Llevar una campera de verano como falda es de las tendencias playeras más seguidas. Es muy fácil de llevarla así, solo debes ponerte la campera en las piernas, subir el cierre y atar sus mangas. Paloma la matcheo con un top cruzado negro, una cartera de mano y unas gafas de sol. ¡Look muy veraniego!

El anaranjado es el color de la próxima temporada. Foto: Instagram

Minifalda intervenida

El estilo de la cantante es bastante jugado y nos encanta porque se anima un poco más. En esta ocasión, lució un conjunto denim blanco. Tanto la minifalda como su campera estaban estampadas con autos lilas, hacían juego con sus zapatillas. Además combinó su look con rodetes que son la tendencia absoluta en peinados. ¡Nos encanta lo ondera que es!

Look perfecto. Foto: Instagram.

Minifalda rosa

Paloma Mami acostumbra a llevar prendas de algodón y de colores. Por esta razón, se lució con un total look rosa de minifalda de algodón con bolsillos y un buzo crop haciendo juego. Este outfit es perfecto para llevarlo en juntada con amigos. ¡Amamos este look para usar en media estación!

Look total rosa. Foto: Instagram.

Mini puffer

La tendencia definitiva llegó a las faldas, hablamos de minis puffer. Esta prenda es la que debemos tener todas en nuestro placard si queremos seguir la moda de este año. La cantante la supo combinar con una remera de Hm que tiene estampado Moschino y Mtv, con unas botas caña alta y accesorios haciendo juego. ¡Su estilo es muy particular!

Amamos este outfit. Foto: Instagram.

Estos fueron algunos de los looks de Paloma Mami que deslumbraban por llevar minifalda. Nos encanta su estilo juvenil y arriesgado. ¿Te gusta su onda?

Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!