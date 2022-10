La influencer sueca Matilda Djerf repite sus jeans y esta es la razón

Matilda Djerf es una de las influencers de moda más seguida por la Generación Z. Día a día a través de sus redes sociales, Instagram y TikTok, muestra sus looks elegidos. Los jeans son una de las prendas más amadas por la it girl y pudimos ver como en distintos posteos repite dos de ellos logrando outfits para distintas ocasiones.

La influencer sueca se ha convertido en una verdadera inspiración para las jóvenes que siguen al pie de la letra su estilo inspirado en los 70 y con reminiscencias de los 90. Con solo 19 años, abrió Djerf Avenue, una maison de moda en Lisboa cuyos percheros condensan su estilo personal para vestir.

Matilda se caracteriza por armar looks casuales donde reinan los blazers oversize, las camisas, pantalones sastreros y jeans. Todas estas prendas deben ser parte de tu armario cápsula para que puedas conseguir armar infinidades de outfits. Con respecto a los jeans, notamos como la influencer consigue distintos looks con dos de ellos.

Matilda Djerf con un outfit súper canchero. Foto: Instagram.

La influencer nuevamente con su jean negro pero con un look más casual. Foto: Instagram.

La influencer logra crear outfits muy diferenciados en los que el mismo pantalón de jean es protagonista. Se trata de un modelo wide leg... Un must have que todas debemos tener en nuestro guardarropa. Este tipo de corte estiliza la figura logrando alargar las piernas. Para el primer look, optó por combinarlo con una campera tipo motoquera y ballerinas rojas, una tendencia que volvió con todo. Por otro lado, para el segundo, combinó el pantalón con una chaqueta marrón y botas negras.

Matilda con jeans y corsé, una combinación infalible. Foto: Instagram.

Nuevamente la influencer elige sus jeans celestes clásicos. Foto: Instagram.

Otro de los jeans favoritos de Matilda son estos de corte clásico en color celeste, un verdadero must que jamás pasa de moda. En su primer outfit, la influencer optó por combinarlo con un corsé en color crudo y una cartera estilo baguette. Un look simple pero sofisticado y a la moda. En segundo lugar, eligió los mismos jeans pero completó el estilismo con una remera musculosa de tiritas estampadas y unos stilettos blancos.

Como vemos, no hace falta tener el armario repleto de pantalones de jean para lograr distintos outfits y que sean cancheros. Matilda lo hizo, ¿Por qué tú no?