Día de la madre: los looks de las famosas para regalarle a mamá

Se acerca el día de la madre y si no sabes todavía que regalarle a mamá te traemos la solución. En la siguiente nota, te presentamos algunos looks para que puedan inspirarte y elegir su regalo. Como sabemos que cada madre es un mundo, te mostramos distintas opciones para ella de acuerdo a su estilo y gustos.

Si tu mamá elige día a día el estilo minimalista para vestir, Claudia Fontán nos enseña cómo lucir sofisticadas con prendas cómodas y versátiles para cualquier ocasión.

"La Gunda" y su hija, Antonia para la campaña de Ayres. Foto: Instagram.

Si bien la teoría dice que con el estilo minimalista solo se pueden usar colores neutros, esto no es así. Podemos unirnos a la minimalismo usando colores fuertes tales como Antonia, la hija de Claudia Fontán, ya que al usar prendas de corte simple, se logra igualmente.

Si queremos la estética minimalista con colores lo recomendable es seguir la tendencia del conjunto monocromo como es el caso de esta pareja madre e hija. El monocromo es una tendencia que se ha instalado y cada vez más celebrities se suman a esta. Los looks de Claudia y Antonia son ideales para ir a almorzar o tomar el té con mamá para festejar su día este fin de semana.

Stephanie Denmer para la campaña de Wanama

Si tu mamá le gusta seguir las tendencias, debes saber que la sastrería es una de las que ha pisado más fuerte este año. Este conjunto sastre de chaleco y pantalón de Stephanie Denmer es una gran opción si a tu madre le gusta verse canchera pero sin perder la elegancia. Este tipos de sets son súper cómodos para usar todo el día como es el caso de la influencer al tener que cuidar de su beba. Además, la ventaja que sea de dos piezas es que luego puedes combinarlas por separado y armar infinidad de outfits.

María del Cerro junto con su hija, Cala, para la campaña de Doll Store. Foto: Instagram.

Una prenda de denim es un regalo con el jamás podrás quedar mal. Sea un pantalón de jean, una campera o, como en el caso de Mery del Cerro, una monoprenda que jamás pasa de moda tiene la ventaja de que se puede usar en cualquier época del año. No hay prendas más versátiles y atemporales que las de jean. Son un must que no puede faltar en el armario de tu mamá (ni el tuyo).

Estefanía Herranz en tonos neutros. Foto: Instagram

Una prenda al estilo boho chic para esta época del año nunca viene mal. Si tu madre es fanática de las blusas o vestidos largos con estampados estas pueden ser las mejores opciones para ella. Estefanía Herranz, más conocida como Miss Cavallier en Instagram, nos enseña a cómo combinar camisa batik bajándole el protagonismo con unos pantalones blancos y sandalias logrando así un look descontracturado pero que no pierde la elegancia.

Si todavía no has comprado el regalo para mamá, con estas recomendaciones debes correr a hacerlo. ¡Feliz día de la madre!