Cuándo se celebra el día de la madre en Argentina y por qué se eligió esta fecha

En Argentina, octubre es el "mes de la madre". Tiendas de moda, belleza, deportes y electrodomésticos se suman al festejo con promociones y descuentos. Pero, aunque muchos creen que este es un día más en el calendario y marcan la fecha como algo meramente comercial, el origen de esta celebración poco tiene que ver con el consumo. A continuación, te contamos por qué se festeja el día de la madre en nuestro país y cuál fue su origen.

El origen de este día de festejo en Argentina se remonta a 1931 cuando el Papa Pío XI dedicó el día 11 de octubre a la "Divina Maternidad de María", el dogma que postula que María es la verdadera madre de Dios para el catolicismo. Aquel se definió en el Concilio de Éfeso en el año 431, 1500 años antes de esa proclamación.

Luego de este acontecimiento, al existir una gran tradición católica en Argentina, se decidió que el domingo anterior o posterior a esa fecha se festeja el Día de la Madre. Al correr los años, se definió que el tercer domingo de octubre sea la fecha oficial. Por lo que este año, se festeja el domingo 16 de octubre.

Por la postulación del Papa Pío XI en 1931 se festeja el Día de la Madre en Argentina. Foto: Wikipedia.

Esta fecha no es universal. Hay países que comparten un determinado mes y otros no, el día y el por qué de este festejo dependerá de la cultura en particular de cada uno.

En Estados Unidos el Día de la Madre se festeja el segundo domingo del mes de mayo por la firma de un proyecto de ley que realizó el presidente Woodrow Wilson en el año 1914 por influencia de Anna Jarvis, quién impulsó conmemorar el primer Día de la Madre en el país tras haber realizado un tributo por el fallecimiento de su madre en 1907. Luego de esto, los años siguientes, movilizó a muchos para que comenzara a reconocerse esta festividad y lo logró.

Anna Jarvis impulsó a que se conmemorara el Día de la Madre en Estados Unidos. Foto: Wikipedia.

Además de Estados Unidos, existen muchos otros países que festejan el Día de la Madre el segundo domingo de mayo. Por ejemplo, Brasil, Chile, Uruguay, Ecuador, Cuba, Colombia, Australia, Austria, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Italia, Suiza, Turquía, entre otros.

Luego tenemos otros que no lo festejan ese día pero si ese mes, como España, quien lo festeja el primer domingo de mayo; México Belice, El Salvador, Guatemala, el día 10 de mayo. Bolivia lo festeja el 27 como forma de conmemorar a las Heroínas de Coronilla.

Existen otros países que lo celebran meses antes como Irlanda y el Reino Unido, que lo festejan el cuarto domingo de cuaresma denominado “Mothering Sunday”. Países como Serbia, Bulgaria, Macedonia y Rumania, entre otros, celebran el día de la madre el 8 de marzo por el Día Mundial de la Mujer.

Por otro lado, al igual que en Argentina, existen países que lo festejan luego de mayo, como Panamá al conmemorarse el 8 de diciembre por el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen.

Sea en la fecha o mes que sea, siempre es una buena ocasión para celebrar con a nuestras madres.