Frío… ¿y qué?: las mejores faldas para lucir este otoño-invierno

View this post on Instagram

u00bfCuu00e1l es el tapado ideal para tu tipo de cuerpo? hoy en @mdzfemme (link bio) te cuento, a travu00e9s de una sencilla guu00eda corporal, como dar con el abrigo indicado...ud83eudde5... Una de las figuras mu00e1s comunes en mujeres es la silueta triu00e1ngulo -espalda pequeu00f1a en comparaciu00f3n con la cadera- y esta prenda resulta ideal para balancear la silueta, sabiendo que mientras mu00e1s estructura le aportes a los hombros, mejor: hombreras, charretas, solapas grandes, etc. Sobre el largo, lo ideal seru00eda que pase la cadera, con bolsillos discretos y mu00e1s bien de corte recto, nunca con ruedos acampanados.u2060 .u2060 .u2060 .u2060 #tipsnc #natachacapello #tapados #abrigos #asesoramientodeimagen #estilismos