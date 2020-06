¿Cuál es el tapado ideal para tu tipo de cuerpo?

View this post on Instagram

u00bfSos de las que hubiesen querido tener unos centu00edmetros extra de altura? El color es un gran aliado para elongar la figura: elegir el calzado del mismo color que la prenda inferior permite al ojo u201cescanearu201d el cuerpo sin interrupciones, brindu00e1ndole mayor sentido de la verticalidad a la silueta. u00bfTe animu00e1s a poner en pru00e1ctica estos trucos? u2060 .u2060 .u2060 #tipsnc #natachacapello #asesoramientodeimagen #trucosdeestilismo #estilismo