Cómo vivirá cada signo el final de la pandemia

En el mito de Pandora cuenta la historia mítica que Prometeo desobedeciendo a Zeus, roba el fuego, para dárselo a la humanidad; de modo que los humanos tengan más independencia y evolución. Por este acto, la venganza de Zeus deriva en pedirle a Efesto -Dios del fuego y las herramientas- que creara una mujer, esta se la creo con la ayuda todos los dioses, quienes le dieron a esta joven, dones y fue el mismo Zeus quien le dio el aliento de vida. Seguidamente se la envía al hermano de Prometeo, Epimeteo, como regalo, con la sugerencia de que la convirtiera en su esposa. Epimeteo no podía negarse a recibir el regalo y mucho menos a la sugerencia del Dios del Olimpo. En la boda, Pandora recibe una caja que no debe abrir, por sugerencia de Prometeo, quien conocía a Zeus y sus actitudes de venganza ante la desobediencia.

Como Pandora había recibido el don de la belleza de Afrodita, pero también la curiosidad del Dios Hermes- Mercurio, teniendo la caja en sus manos la curiosidad fue mayor que la prevención de no abrirla, cuando la abre salen todos los males para la humanidad, como el odio, las pestes, los miedos… y atemorizada cierra la caja dejando en su interior parte del regalo que es la Esperanza.

"De allí la frase: La esperanza es lo último que se pierde”.

La esperanza es también la fe que nos propone una confianza interior, en cada signo esto esta ligado a la necesidad de valorarse, descubrir talentos y hacerlos valer, en este momento es importante tener una cuota de adaptabilidad, inventiva y crear un nuevo formato con las habilidades y los recursos que tenemos para sobrevivir, mejorando, cruzando la crisis que estamos atravesando.

Hemos recibido una pandemia y no perder la esperanza es saber que como humanos tenemos talentos divinos que nos diferencia de los otros habitantes de la tierra como los animales y las plantas; la inteligencia, el sentir, la acción, unidas a la fe en lo superior divino, nos lleva al cambio, a otro normalidad de vida después de este tiempo de cuarentena.

El universo, nuestro planeta tierra y nosotros como humanos tenemos ciclos, principios, procesos y finales. Cada seis meses se renuevan la energías, todo lo que comenzó, tiene su punto alto de desarrollo y luego comienza a decaer para irse y finalizar.

ARIES

Si bien tienes valentía y disposición de actuar rápidamente ante las dificultades, este momento, la sugerencia es ser paciente, intuir tu próximo movimiento a dar, yendo paso a paso, creando y transformando tu profesión u oficio. Valorá tu empuje, tu energía, avanzá sin enojos. Lo que no lográs es por que no te pertenece o hay un mandato paterno, que no puedes superar. En julio. es la posibilidad que se inicien movimientos que activarán aquello que estas esperando.

TAURO

Las relaciones, la forma que te comunicás es un punto importante, si no aprendés a mostrar tus capacidades, a desarrollar una mejora en eso que esta natural en vos, pero que necesita tiempo de proceso y cambio. Es tu gran tiempo de avanzar con invención y renovación en tu identidad. Buscá nuevos estudios y conocimientos, que potencien tu profesión o trabajo, asociate con quien pueda complementar tus ideas. Si en julio comienzas a desarrollar un modo de comunicación o comercialización en tu trabajo o profesión en octubre se abrirá el panorama claro para seguir creando y realizando.

GÉMINIS

Es la sensibilidad donde tienes que poner atención, el sentir es una gran herramienta para sacar lo emocional. Mirá cómo podés llegar más lejos, conectar con conocimientos que vienen de otros países, de otras ciudades. Tu pasión e intensidad que se esconde detrás de un razonamiento lógico, está en transformación profunda, buscá en lo más profundo ese talento que no te decides aún mostrar, confía en lo que podés compartir con otros y seguí desde la pasión, el amor a lo que hacés tu modo de sostén económico. Noviembre es tiempo para dejar lo que ya no es y comenzar desde la experiencia y yendo hacia la libertad individual.

CÁNCER

Varios años de presión, tensión que te tienen a prueba, las relaciones, las sociedades, los trabajos con otros, son el lugar que te han llevado a luchar por tu propia identidad, tu lugar especifico.

Soltar responsabilidades que te atemoriza dejar para otros, sería un gran alivio para descubrir; nuevos objetivos, que te den relajación y placer. Es tiempo de cambiar creencias, conectando con la espiritualidad. Febrero de 2021 serás consciente que todo tu esfuerzo de hoy, para ese tiempo puedes ver resultados y logros, dependiendo de tus actitudes.

LEO

Accionas ordenando y dirigiendo con alma de vencedor, materializas cuando tus decisiones son acertadas por tu entrega a transformar lo injusto. Todo puede cambiar para mejor. Si sentís la guía de tu corazón. Esforzate en mantener una constante disciplina que te ayude a desarrollar un potencial de tus talentos más profundos. Estás encontrando otras posibilidades profesionales o de oficio que te llevan a momentos cambiantes, donde la adaptabilidad y tu insistencia por llegar a tus logros son la clave. Diciembre te lleva a finalizar con lo que no sirve para tu vida, febrero del 2021 estarás mas sensible al cambio, pero llegando al proceso final para un nuevo comienzo.

VIRGO

Te alterás si no estas seguro de lo que viene, de lo que se debe hacer, o como seguir reglas, has cambiado en este tiempo tu modo de ver la vida, pero aún falta tiempo para que termines de transformar hábitos, rutinarios y repetitivos. Valorá a otros pero sin sentirte por debajo de los demás, tu gran talento es encontrar el detalle que otros no ven. Transformate sin miedos a caer en el ridículo, puedes crear ese estilo que nace en tu interior. Después de agosto- setiembre estarás más seguro, encontrando nuevas ideas que puedes adoptar, con tu propia visión y detallismo.

LIBRA

Tus emociones profundas están en relación con el deseo de los otros, muchas veces la sugerencia e influencia de las personas que te acompañan en tu estilo de trabajo y profesión, te hacen entrar en indecisiones. Asegurate de que tus deseos sean propiamente tuyos, es momento de romper mandatos, crear, dejando el pasado y el tiempo perdido, recomenzar confiando en tu sensibilidad, tu sentido de arte, equilibrio y justicia. Si te aclaras y sabes realmente lo que buscas, encontraras tu gran transformación en noviembre, redirigiéndote a un nuevo camino, dejando atrás el pasado.

ESCORPIO

Sabés llegar al fondo de las cosas, no te asustan las crisis, las conoces, pero también la experiencia te ha enseñado a salir de ellas, encuentras la salida con tu alma, la intensidad con entras y sales de tus vivencias te dan la intuición, la acción correcta para seguir más allá de las heridas. Tenés la capacidad de ser estratégico, mover tus piezas en el momento oportuno, no avances sin estudiar cuidadosamente el próximo paso. Prepará tus planes para lo inesperado, viendo las distinta posibilidades. Junio llegan cambios para reordenarte hasta fin de año.

SAGITARIO

Todos los altibajos que estás viviendo en los últimos meses te ponen a reforzar tu valor en vos, tenés siempre un camino nuevo que recorrer, una nueva aventura, sentí cómo te transformás, más allá de las pausas establecidas. Tu fe, tu optimismo están concentrada en la fuerza de tu familia y las personas que amás. Finales de diciembre resurgirás como Ave Fénix, el poder de tu accionar siempre es tu aliado, proyecta ese nuevo emprendimiento grupal, gesta con los elementos que tenés , la disciplina y acción positiva te guían.

CAPRICORNIO

Queda tiempo aún para transformar todo lo que se ha ido derrumbando, tu persistencia constante sostiene más de lo humanamente es sostenible, tu alma de héroe, tiene el ingenio y la capacidad de renovar con las bases que te sostienen. Tomá la capacidad de los más jóvenes, concretá delegando en los nuevos sistemas tecnológicos. Todas las rutinas que se están rompiendo, te dan más libertad, para crear expansión y multiplicar tus esfuerzos. De junio a setiembre buscá la colaboración de quienes te secunden y complementen tus ideas y proyectos.

ACUARIO

Si caes en la incertidumbre o el caos de los otros pierdes tu sensibilidad creativa, cambian los formatos para crear nuevos modos de relación en familia. Estas en un ciclo de liberación de karma, tu alma se refleja en las viejas estructuras de otros, tenés la sabiduría de la libertad, el amor y si unís tus fuerzas a la de otros, en vínculos de contención y protección darás vida a una nueva era, para tu alma y de aquellos con quienes convives. Julio es momento de grandes reencuentros uniéndote a los grupos de trabajo que viven tu mismo destino.

PISCIS

Eres el alma sensible que percibe el dolor de otros, pero también sabes captar la forma de solucionar esos huecos vacíos imperceptible para los demás. Cree en vos, en tu talento para pensar sintiendo, crear nuevas salidas, soluciones ante la confusión y el caos. Estás renovando tus relaciones, aparecen nuevos amigos, grupos, lidera el cambio para ti, que se unirán otros con un mismo propósito. De agosto a noviembre se reactivan tus actividades más frecuentes.

Ana Moyano