Eclipse del 5 de junio y sus influencias

Un eclipse es, astralmente, un encuentro con el destino porque se realizan en el espacio energético en donde están los puntos matemáticos de los nodos de la luna, actualmente en el eje Géminis-Sagitario (recién comenzado).

Cuando se produce un eclipse de luna siempre hay luna llena y esa luna se da en el signo opuesto en el que se encuentra el Sol. De esta manera, estando el Sol en el espacio astral de Géminis, la luna se encuentra en el punto opuesto, en el espacio de Sagitario.

¿Por qué un eclipse es un encuentro con el destino?

Porque se alinea nuestro ser de luz, la chispa vital, nuestra mente (el Sol), con la Tierra (nuestro cuerpo) y la Luna (nuestras emociones), en el eje del tiempo (que son los nodos de la luna).

Todo eclipse es un apagón, un reinicio, el final de un ciclo emocional eclipsado. Esta luna llena cierra un ciclo de manera drástica.

Lo que se termina en eclipse de luna, termina para siempre y sin vuelta atrás.

¿Qué es lo que se termina? Todo lo que, según nuestra carta astral natal y la carta del eclipse, se encuentre bajo el dominio de Sagitario.

La luna llena es, literalmente, un rebasamiento energético emocional, en donde la luz del sol se proyecta con toda su fuerza contra el satélite de la Tierra. Ese Sol en Géminis, que nos está proyectando toda esta energía de intercambio, de nuevas maneras de entendernos, de iluminar nuestra conciencia; que venía irradiando sobre la luna creciente en Virgo el desarrollo de planes, objetivos, deseos… se va a ver interceptado por la Tierra (que es también el cuerpo y la materia de todo lo que habita en ella, desde lo más grande a lo más pequeño), que impedirá reflejar en la Luna todo ese caudal de luz. Todo eso que venía creciendo, se va a eclipsar, las emociones van a estar muy a flor de piel pero no en un aspecto positivo, porque Sagitario (el punto en donde la luna se encontrará), es un espacio de fuertes ideologías. Lo que se va a eclipsar son los entendimientos y va a primar el fundamentalismo, la presión, la marea estará alta y revolucionada en todas las esferas globales, habrá confusión, ideas cruzadas, informaciones contradictorias, malos entendidos por doquier.

En cuanto al virus que nos afecta, puede ser un día de muchas muertes y altos contagios porque Géminis tiene influencia sobre los pulmones y el Sol sobre todo el cuarto chacra (corazón y pulmones). Se sabe que este virus afecta la entrada de aire a los pulmones por la complicación de la neumonía, que produce edema pulmonar (entrada de líquido a las membranas respiratorias). La luna llena sube las aguas y afecta notablemente todos los fluidos corporales, por eso nos irritamos y estamos emocionalmente inestables, rebasados, llenos, cansados, hartos. Es un final de finales en es aspecto sagitariano de nuestra vida, mucho más si tenemos la luna natal ahí.

A nivel global esta carta augura fuertes enfrentamientos con la autoridad, especialmente las fuerzas marinas por la conjunción Marte-Neptuno en Piscis. Es esperable que los conflictos que anteriormente se dieron en los aeropuertos con el tránsito de personas, ahora comiencen a producirse en los puertos comerciales, afectando las relaciones de este tipo entre las naciones. El virus ahora comenzará a llegar por mar.

Estos seis meses serán muy convulsionados, con idas y vueltas cada vez que en los meses intermedios la luna pase por los espacios Géminis y Sagitario. Son tiempos violentos, confusos, ilógicos, de expresiones muy extremistas.

Cuando se produce un eclipse, como cualquier otro suceso astral de estudio, se alza una carta astral conforme a las coordenadas de día, hora y lugar. Por lo cual los efectos astrales de este eclipse no serán los mismos para todo el mundo, ya que aunque coincide el día, no coincide la hora y las coordenadas de latitud y longitud en donde una persona se encuentre.

Para el caso de Mendoza, el eclipse se producirá el 5 de junio a las 13.30, mostrando la siguiente carta astral de este suceso en la actual latitud:

Observamos un ascendente Virgo y que la oposición (máxima tensión) entre el Sol y la Luna se dará en los puntos en los que estudiamos el rol social de las personas (punto alto, en Géminis) y la casa paterna, las raíces, las tradiciones y los valores familiares heredados (punto bajo, en Sagitario).

Esto significa que, en principio, habrá una tensión, un eclipse entre permanecer en casa o salir, entre visitar a nuestros padres o no, entre querer volver a trabajar y no poder hacerlo, entre mudarse o no, entre independizarse o no, entre permanecer en donde estamos (a la espera), o salir a encontrar un nuevo punto de avance.

Por la tendencia de la carta, la energía eclipsada será la de preservarnos por encima de los valores, las tradiciones o las obligaciones; permanecer en el lugar hasta que baje la marea, hasta que las cosas sean más claras, hasta que haya más seguridad. Pero esto no sucederá de manera pacífica. Estaremos en contradicción interna, en conflicto con nuestro ser, con la autoridad, con las exigencias. Acataremos, obedeceremos; pero en sufrimiento, en frustración, en enojo, asentados sobre los fundamentos de aquello en lo que creemos y que no puede ser ahora.

Habrá una fuerza de berrinche infantil que se empezará a sentir, que empezará a rebelarse, que no querrá conformarse. Ese estado llegará a su punto de ebullición en diciembre. Además, habrá algunas situaciones complicadas a nivel de pareja (en general).

Pero veamos, según la carta del eclipse, los pronósticos signo por signo, aunque debo decir que se sentirá fuerte en quienes tengan Sol, Ascendente y/o Luna en signos Géminis, Sagitario, Virgo y Piscis fundamentalmente. Empiezo por el ascendente del eclipse:

Virgo

Al ser el ascendente de este eclipse y tener por regente a Mercurio, los nacidos bajo este espacio arquetípico verán eclipsado su pensamiento consciente, su lógica concreta, ya que se trata de un arquetipo terrenal. No será un momento cómodo. Estarán un poco confundidos, no habrá claridad de ideas. Estarán “en pausa”.

Libra

El eclipse afectará el área de sus recursos materiales. Por ser un signo de aire y regido por Venus (que se encuentra en conjunción al Sol), se eclipsará todo aquello que tenga que ver con sus haberes, con el dinero que obtienen de su trabajo y lo que les permite mantener su hogar. No habrá ganancias por ahora. Deberán encontrar el importante equilibrio que los caracteriza en nuevas posibilidades, aunque no les agraden.

Escorpio

El eclipse se les forma en el aspecto de sus relaciones cotidianas y entre iguales, fundamentalmente compañeros de trabajo en igual rango. Habrá tensión con temas de deudas familiares y préstamos de dinero entre personas cercanas. Si tienen una empresa familiar puede haber quiebras. Es un buen momento para pensar en la posibilidad de aunar esfuerzos con hermanos tanto para salvar algún proyecto compartido como para darle un nuevo enfoque.

Sagitario

Los proyectos de emancipación van a tardar, no es momento de pensar en eso. Sus posibilidades laborales y de independencia económica no sucederán en lo que resta del año. Es momento de reinicio mental. Borrón y cuenta nueva, empezar de cero.

Capricornio

Por suerte para usted los planetas de la poderosa conjunción Plutón-Júpiter-Saturno, están los tres en retrogradación, lo que hace menguar sus efectos y estarán menos estructurados. Este eclipse les hace revisar el pasado, las relaciones con socios y parejas. Su aspecto de tensión se da entre su salud física y mental, puede haber desilusión, melancolía, depresión. Esto puede afectar negativamente sobre su salud en general. Acuda a un médico si es necesario. Su estructura mental está transformándose, es parte de un proceso que no debe negar, sino transitar con aceptación. Recuerde que los finales también son inicios, aunque no pueda verlo ahora.

Acuario

El eclipse lo encuentra en tensión en todos los niveles sociales: con los amigos, con la familia (padres, hijos y hermanos). Serán momentos de soledad, de buscarse a usted mismo en estos quiebres, en la forma en la que usted se relaciona cotidianamente. Use este tiempo para prepararse porque será necesario que 2021 lo encuentre bien parado en su energía, con su mente enfocada, dispuesta y abierta; con la fortaleza de liderar los grandes cambios en los mismos espacios en los que ahora se siente eclipsado.

Piscis

La conjunción Marte-Neptuno se perfecciona en su signo. El mar de la fantasía en el que se mueve está con un tsunami de emociones. Es el signo en el que más fuertemente se sentirá la influencia del eclipse, tanto en el ámbito familiar, como en el laboral y el de la pareja. Habrá confusión, mezcla de emociones, vaivenes entre el llanto y la risa, la alegría y la tristeza. El ímpetu y la impotencia. Tiene en su interior la tensión emocional más comprometida de este eclipse.

Aries

Signo de fuego y cardinal. El eclipse le marca una sombra sobre sus ideales, sobre las creencias, sobre lo que siempre tuvo claro y que ahora ya no le alcanza. Marte lo impulsará a buscar nuevos conocimientos que le permitan entender el fuerte cambio que está operando en su ideología, en su manera de pensar y también de sentir. Hay heridas afectivas que le empiezan a arder, su cabeza no para. Está insatisfecho y Marte no le dejará quedarse quieto en la búsqueda de la satisfacción de ese deseo que comienza a manifestarse desde lo profundo de su mente y se traslada a todos los demás aspectos de su vida. Si siente que debe quemarse hasta renacer, hágalo porque esa es la energía que tiene disponible, mientras más demore el reinicio, más le costará.

Tauro

Es, quizás de todos los signos, el que se sentirá más afectado económicamente. A usted le gusta vivir bien, darse gustos. No le gusta depender y en este tiempo quizás deba hacerlo o, en el peor de los casos, reciba de otros una ayuda que no quería o no pidió. Si entra dinero a su patrimonio, no será por usted mismo sino por ganancias compartidas, por herencias o por préstamos. Si no acepta ese dinero, es posible que no haya otra manera. Piénselo antes de tener problemas legales.

Géminis

Sus proyecciones están con un fuerte obstáculo. Se siente solo. No encuentra una luz que le permita avanzar. Su dualidad se manifiesta en tensión entre lo que es y lo que puede, lo que siente y lo que quiere. Sea flexible, está recién iniciando el camino de dieciocho meses de profunda transformación que se le hará cada vez más evidente aunque ahora sólo pueda ver sombras. Quizás la sombra de usted mismo es la que más lo atormenta. Pacte. Usted es un ser dual, encamínese hacia esa dualidad. Deje de intentar satisfacer a su ego con la imagen que quiere dar a los demás. Sea tal cual le apetece ser y verá que el resultado es mejor de lo que piensa.

Cáncer

Regido por la Luna, habrá en este cangrejo que suele ir hacia atrás y con la casa a cuestas un freno, un meterse adentro del caparazón hasta que todo pase. No se va a arriesgar a ser arrastrado por la corriente, va a preferir quedarse en el barro. Está bien por ahora, han sido meses intensos y necesita calma, necesita asentarse, necesita que decante algo de toda el agua que vio correr en ese río que lo habita.

Leo

Usted se enfocará en alimentar su pequeña hoguera interior esta vez. Su casa es el mejor lugar en el cual permanecer. Usted está encerrado pero no atrapado, sólo está tomando lento impulso hacia la acción de su magno ego. Estará en un inframundo inconsciente, en un descender para el ascenso.

Conclusión:

Lo importante para todos es que estemos conectados con esta energía, sin resistencia, como una camino de necesaria reestructuración, transformación de las vibraciones bajas, respeto hacia las diversas formas de expresión, evitar arraigarse a valores que ya están manifestándose como obsoletos, ir por encima de las formas de división estructural porque están endebles y cambiantes. Vamos hacia un camino de liberación interior, metal, espiritual; tanto en lo individual como en lo colectivo.

