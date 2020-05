Dime qué vas a hacer y te diré qué mascarilla deberías llevar puesta

View this post on Instagram

TapaBoca Vayate! Disponibles en 3 tamau00f1os. Grande, Medium y Chico. 6 colores disponibles, hacemos envu00edos a todo el Pau00eds o se puede retirar por Belgrano R. Para ventas mayoristas enviar mensaje privado. #vayate #tapabocas #barbijosreutilizables #cuarentena #accesoriosultralivianos #tapabocaniu00f1os #hechoenargentina