La artista plástica que le tapo la boca a los políticos mendocinos

Autoridades gubernamentales de la provincia de Mendoza recibiendo tapabocas hechos por artistas y diseu00f1adores de Lujan de cuyo. Muchas gracias @sebastian_bragagnolo @tadeo_gz @rody.suarez @lujandecuyomza #soledadandreu #renatawur #artedigital #tapabocasmendoza #artista #color #mendoza