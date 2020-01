Lino: por qué deberías llevarlo arrugado

Sin duda, el lino es el género favorito para pasar el verano. Esta fibra natural, que surge de una planta que, con su tallo, se utiliza para confeccionar este tejido; es uno de los más antiguos que se conocen, de hecho ya en el Antiguo Egipto se utilizaba. Pero, se trata de una fibra vegetal que logra que nuestras prendas además de frescas se vean impolutas.

Pero si hay algo que nos fastidia es que se arrugue con facilidad, para lo cual Viviana Porte -creadora de Le Porté- indicó:

"Se arruga fácilmente por ser una fibra rústica y artesanal; esas arrugas son lo que le dan ese toque lindo".

¿Existen formas de cuidarlo y mantenerlo? ¿Cuáles son?

Hay que tener mucho cuidado, sobre todo en el lavado; es una tela que hay que lavar a mano, se puede utilizar en lavarropas en lavado delicado, pero lo mejor es hacerlo con jabón neutro y no centrifugar. Se sugiere plancharlo cuando esté húmeado y la plancha tibia. Recomiendo colgar la prenda y no doblarla, para que no se vea tan arrugado.

Cuanto más arrugado luzca significará que ese elemento es 100% de lino, en cambio, cuando más poliéster tenga, menos se arrugará.

¿Por qué razón se opta más por este material en verano que en invierno?

Porque es una tela que absorbe un 20% de agua y da una sensación de frescura, es un hilado que es un buen conductor del calor.

¿Cuáles son las prendas en lino que no pueden faltar en ningún guardarropas?

Un vestido de lino en verano es imprescindible, las camisas de lino también, tanto para hombres como mujeres, al igual que las bermudas. Un pañuelo de este género también le da un encanto en particular.