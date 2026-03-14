Peugeot actualiza precios: cuánto cuestan los nuevos 3008, 5008 y 408

Peugeot ajustó los valores de sus modelos de alta gama, destacando al 408 GT con su motor de 215 CV y diseño rupturista para el mercado local.

Peugeot anunció una actualización en la lista de precios de sus modelos de alta gama para el mes de marzo de 2026. Esta estrategia comercial se centra en las versiones GT, que representan el nivel máximo de equipamiento, diseño y tecnología de la marca francesa en el país, tras la renovación total de su portfolio concretada a fines del año pasado.

Peugeot 408 Peugeot 408 Peugeot Oferta de alta gama: versiones GT La propuesta actual de la marca se divide en tres modelos clave, todos equipados con el sistema Peugeot i-Cockpit de última generación y avanzadas asistencias a la conducción: