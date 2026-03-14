Peugeot actualiza precios: cuánto cuestan los nuevos 3008, 5008 y 408
Peugeot ajustó los valores de sus modelos de alta gama, destacando al 408 GT con su motor de 215 CV y diseño rupturista para el mercado local.
Peugeot anunció una actualización en la lista de precios de sus modelos de alta gama para el mes de marzo de 2026. Esta estrategia comercial se centra en las versiones GT, que representan el nivel máximo de equipamiento, diseño y tecnología de la marca francesa en el país, tras la renovación total de su portfolio concretada a fines del año pasado.
Oferta de alta gama: versiones GT
La propuesta actual de la marca se divide en tres modelos clave, todos equipados con el sistema Peugeot i-Cockpit de última generación y avanzadas asistencias a la conducción:
Peugeot 3008 GT: Este SUV se destaca por su pantalla integrada de 21 pulgadas y llantas de aleación de 19 pulgadas. Equipado con un motor Turbo 1.6 y caja automática de 6 marchas, su precio se sitúa en los $66.249.000.
Peugeot 5008 GT: Es la opción ideal para familias que necesitan espacio, ofreciendo 7 plazas modulares. Comparte la mecánica y tecnología del 3008, con un valor de $70.717.800.
Peugeot 408 GT: El modelo con silueta fastback ofrece un desempeño superior con su motor Turbo 1.6 de 215 CV y una transmisión automática de 8 marchas. Incluye llantas de 20 pulgadas y tiene un precio de $64.945.500.
Tecnología y Seguridad
Los tres modelos incorporan más de nueve ayudas a la conducción (ADAS), reafirmando el compromiso de Peugeot con la seguridad vial. La unificación de la gama bajo la denominación GT permite a los clientes acceder de forma directa al equipamiento más completo, sin escalas intermedias, facilitando la elección según las necesidades de espacio o performance.