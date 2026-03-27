Nuevo Ford Capri 2026: edición limitada Collection y 627 km de autonomía
Ford lanza el Capri Collection, una serie especial del SUV eléctrico que recupera los colores de competición históricos y suma llantas de 21 pulgadas con diseño exclusivo.
Ford ha presentado la actualización 2026 del Ford Capri, el SUV coupé 100% eléctrico que revive uno de sus nombres más emblemáticos. Esta renovación destaca por la introducción de la edición limitada Capri Collection, mejoras en la autonomía y nuevas funcionalidades de carga bidireccional, consolidando su propuesta como un crossover familiar con alma deportiva.
Capri Collection: Un Homenaje al Pasado
La serie limitada Capri Collection es la última incorporación a la Ford Collection. Se distingue por una estética que conecta directamente con la herencia del automovilismo de la marca:
Exterior: Estrena el exclusivo color Azul Tribute, complementado con faldones y alerón en negro. Las llantas de aleación de 21 pulgadas presentan un acabado mecanizado en negro satinado.
Interior: El habitáculo utiliza el tono Negro Ónix con acentos en Azul Tribute en los asientos y la barra de sonido. El salpicadero cuenta con un efecto moteado único y los asientos incluyen rayas verticales que remiten a los modelos de competición clásicos.
Tecnología y Seguridad de Vanguardia
El Capri 2026 eleva el estándar de asistencias al conductor (ADAS) con funciones inteligentes:
Reconocimiento de Semáforos: El Control de Crucero Adaptativo ahora puede detectar luces rojas o ámbar y detener el vehículo automáticamente.
Asistente de Marcha Atrás: Capaz de memorizar los últimos 50 metros recorridos para tomar el control de la dirección al retroceder en vías estrechas.
Asistente de Aparcamiento Entrenado: El vehículo "aprende" maniobras de estacionamiento frecuentes y puede repetirlas de forma autónoma.
Asistente de Estado del Conductor: Monitorea la atención al volante y, en caso de emergencia médica, puede detener el coche de forma segura y llamar a emergencias.
Energía en Movimiento: Pro Power Onboard
Una de las novedades más funcionales es el sistema Pro Power Onboard, que permite utilizar la batería del auto para alimentar dispositivos externos:
Ofrece una potencia combinada de hasta 2,3 kW.
Incluye una toma de corriente en el maletero para dispositivos como laptops.
Mediante un adaptador en el puerto de carga exterior, es posible alimentar bicicletas eléctricas o equipos de camping.
Conectividad y Rendimiento
El sistema SYNC Move se actualiza con una pantalla móvil de 14,6 pulgadas y un nuevo software basado en Android que permite organizar aplicaciones en carpetas. En cuanto a su mecánica, las versiones de autonomía estándar han mejorado su rendimiento, alcanzando hasta 627 km de autonomía en sus configuraciones más eficientes (RWD de 286 CV).
En Europa, los precios para la gama 2026 comienzan en aproximadamente 39.800 € para la versión de entrada, mientras que el exclusivo Capri Collection se posiciona en torno a los 56.510 €.