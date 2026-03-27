Nuevo Ford Capri 2026: edición limitada Collection y 627 km de autonomía

Ford lanza el Capri Collection, una serie especial del SUV eléctrico que recupera los colores de competición históricos y suma llantas de 21 pulgadas con diseño exclusivo.

Ford ha presentado la actualización 2026 del Ford Capri, el SUV coupé 100% eléctrico que revive uno de sus nombres más emblemáticos. Esta renovación destaca por la introducción de la edición limitada Capri Collection, mejoras en la autonomía y nuevas funcionalidades de carga bidireccional, consolidando su propuesta como un crossover familiar con alma deportiva.

Capri Collection: Un Homenaje al Pasado La serie limitada Capri Collection es la última incorporación a la Ford Collection. Se distingue por una estética que conecta directamente con la herencia del automovilismo de la marca:

Exterior: Estrena el exclusivo color Azul Tribute , complementado con faldones y alerón en negro. Las llantas de aleación de 21 pulgadas presentan un acabado mecanizado en negro satinado.

Interior: El habitáculo utiliza el tono Negro Ónix con acentos en Azul Tribute en los asientos y la barra de sonido. El salpicadero cuenta con un efecto moteado único y los asientos incluyen rayas verticales que remiten a los modelos de competición clásicos. Nuevo Ford Capri 2026 Nuevo Ford Capri 2026 Ford Tecnología y Seguridad de Vanguardia El Capri 2026 eleva el estándar de asistencias al conductor (ADAS) con funciones inteligentes:

Reconocimiento de Semáforos: El Control de Crucero Adaptativo ahora puede detectar luces rojas o ámbar y detener el vehículo automáticamente.

Asistente de Marcha Atrás: Capaz de memorizar los últimos 50 metros recorridos para tomar el control de la dirección al retroceder en vías estrechas.

Asistente de Aparcamiento Entrenado: El vehículo "aprende" maniobras de estacionamiento frecuentes y puede repetirlas de forma autónoma.

Asistente de Estado del Conductor: Monitorea la atención al volante y, en caso de emergencia médica, puede detener el coche de forma segura y llamar a emergencias. Energía en Movimiento: Pro Power Onboard Una de las novedades más funcionales es el sistema Pro Power Onboard, que permite utilizar la batería del auto para alimentar dispositivos externos:

Ofrece una potencia combinada de hasta 2,3 kW .

Incluye una toma de corriente en el maletero para dispositivos como laptops.

Mediante un adaptador en el puerto de carga exterior, es posible alimentar bicicletas eléctricas o equipos de camping. Nuevo Ford Capri 2026 Nuevo Ford Capri 2026 Ford Conectividad y Rendimiento El sistema SYNC Move se actualiza con una pantalla móvil de 14,6 pulgadas y un nuevo software basado en Android que permite organizar aplicaciones en carpetas. En cuanto a su mecánica, las versiones de autonomía estándar han mejorado su rendimiento, alcanzando hasta 627 km de autonomía en sus configuraciones más eficientes (RWD de 286 CV).