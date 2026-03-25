Toyota C-HR+ Electric 2026: el nuevo SUV 100% eléctrico llega a España

Basado en la plataforma e-TNGA, el nuevo Toyota C-HR+ Electric llega a los concesionarios españoles para reforzar la oferta de vehículos cero emisiones.

Toyota ha comenzado la entrega de las primeras unidades del nuevo Toyota C-HR+ Electric, el segundo modelo 100% eléctrico de batería de la compañía. Tras el inicio de su producción en diciembre pasado, este SUV del segmento C llega para consolidar la estrategia multitecnología de la marca en su camino hacia la neutralidad de carbono.

Construido sobre la plataforma específica e-TNGA, el C-HR+ Electric se posiciona como una opción de movilidad cero emisiones que combina un diseño aerodinámico con soluciones de ingeniería eficiente.

Toyota C-HR+ Electric 2026 Toyota C-HR+ Electric 2026 Toyota Ingeniería y Eficiencia Eléctrica El Toyota C-HR+ Electric ha sido diseñado para ofrecer una conducción refinada y optimizar el consumo de energía mediante diversas tecnologías:

Gestión Térmica: Incorpora de serie una bomba de calor para climatizar el habitáculo sin penalizar drásticamente la autonomía, junto con asientos y volante calefactables.

Aerodinámica: Su carrocería presenta un diseño de baja resistencia para mejorar el flujo de aire y la eficiencia en carretera.

Plataforma: La arquitectura e-TNGA permite una ubicación óptima de las baterías, mejorando el centro de gravedad y la habitabilidad interior. Garantía Toyota Uno de los puntos más destacados de este lanzamiento es la confianza de la marca en su tecnología de almacenamiento de energía. El modelo incluye una garantía para la batería de hasta 1 millón de kilómetros o 10 años (lo que ocurra primero), reafirmando el compromiso de Toyota con la durabilidad y la calidad a largo plazo de sus componentes eléctricos.