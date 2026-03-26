Mercedes-Maybach Clase S: lujo extremo, motores V8 electrificados y opción sin cuero

Mercedes-Maybach presenta el nuevo Clase S 2026, un modelo que estrena el sistema operativo MB.OS y ofrece por primera vez un interior vegano de alta gama.

El nuevo Mercedes-Maybach Clase S 2026 se presenta como la máxima expresión del lujo automotriz contemporáneo, coincidiendo con el 140° aniversario de la invención del automóvil por parte de Mercedes-Benz. Esta nueva generación no solo profundiza en la exclusividad artesanal, sino que estrena el sistema operativo MB.OS, transformando la berlina en un centro de inteligencia artificial y confort digital.

Los pedidos para los primeros mercados europeos se abrirán el próximo 25 de marzo de 2026.

Diseño Exterior: Autoridad y Elegancia El Clase S Maybach refuerza su estatus con elementos visuales que proyectan una presencia imponente pero discreta:

Parrilla Escultural: Es un 20% más grande y cuenta con un contorno iluminado. Por primera vez, el logotipo de Maybach también se ilumina dentro del marco.

Detalles en Oro Rosa: Los faros de doble estrella incorporan toques en este metal precioso, añadiendo un matiz de joyería al conjunto.

Llantas con Estrella Flotante: Las nuevas llantas forjadas (de 20 y 21 pulgadas) presentan un mecanismo de rodamientos que mantiene la estrella de Mercedes-Benz siempre erguida y alineada, incluso con el vehículo en movimiento.

Night Series: Se añade el color Azul Náutico metalizado a esta colección exclusiva, que utiliza detalles en cromo oscuro para una estética más misteriosa y moderna. Mercedes-Maybach Clase S Mercedes-Maybach Clase S Mercedes El Interior: Un Salón de Alta Costura El habitáculo ha sido rediseñado para potenciar el "efecto de confort Maybach", fusionando lo analógico con lo digital:

MBUX Superscreen: La arquitectura digital se integra en un entorno de maderas de poro abierto (roble o ámbar) y materiales de alta calidad.

Lujo Sostenible: Se introduce por primera vez un interior sin cuero , utilizando el tejido "Mirville" (mezcla de lino y poliéster reciclado) con estética de fibra natural y costuras de diamante.

Rituales de Confort: Incluye puertas traseras automáticas que se operan desde la pantalla, compartimento refrigerado de 10 litros y las emblemáticas copas de champán Robbe & Berking bañadas en plata con soportes a medida. Mercedes-Maybach Clase S Mercedes-Maybach Clase S Mercedes Motorizaciones: Potencia Electrificada La gama mecánica se ha optimizado para cumplir con las normativas de emisiones más estrictas sin sacrificar el refinamiento: