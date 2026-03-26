Mercedes-Maybach Clase S: lujo extremo, motores V8 electrificados y opción sin cuero
Mercedes-Maybach presenta el nuevo Clase S 2026, un modelo que estrena el sistema operativo MB.OS y ofrece por primera vez un interior vegano de alta gama.
El nuevo Mercedes-Maybach Clase S 2026 se presenta como la máxima expresión del lujo automotriz contemporáneo, coincidiendo con el 140° aniversario de la invención del automóvil por parte de Mercedes-Benz. Esta nueva generación no solo profundiza en la exclusividad artesanal, sino que estrena el sistema operativo MB.OS, transformando la berlina en un centro de inteligencia artificial y confort digital.
Los pedidos para los primeros mercados europeos se abrirán el próximo 25 de marzo de 2026.
Diseño Exterior: Autoridad y Elegancia
El Clase S Maybach refuerza su estatus con elementos visuales que proyectan una presencia imponente pero discreta:
Parrilla Escultural: Es un 20% más grande y cuenta con un contorno iluminado. Por primera vez, el logotipo de Maybach también se ilumina dentro del marco.
Detalles en Oro Rosa: Los faros de doble estrella incorporan toques en este metal precioso, añadiendo un matiz de joyería al conjunto.
Llantas con Estrella Flotante: Las nuevas llantas forjadas (de 20 y 21 pulgadas) presentan un mecanismo de rodamientos que mantiene la estrella de Mercedes-Benz siempre erguida y alineada, incluso con el vehículo en movimiento.
Night Series: Se añade el color Azul Náutico metalizado a esta colección exclusiva, que utiliza detalles en cromo oscuro para una estética más misteriosa y moderna.
El Interior: Un Salón de Alta Costura
El habitáculo ha sido rediseñado para potenciar el "efecto de confort Maybach", fusionando lo analógico con lo digital:
MBUX Superscreen: La arquitectura digital se integra en un entorno de maderas de poro abierto (roble o ámbar) y materiales de alta calidad.
Lujo Sostenible: Se introduce por primera vez un interior sin cuero, utilizando el tejido "Mirville" (mezcla de lino y poliéster reciclado) con estética de fibra natural y costuras de diamante.
Rituales de Confort: Incluye puertas traseras automáticas que se operan desde la pantalla, compartimento refrigerado de 10 litros y las emblemáticas copas de champán Robbe & Berking bañadas en plata con soportes a medida.
Motorizaciones: Potencia Electrificada
La gama mecánica se ha optimizado para cumplir con las normativas de emisiones más estrictas sin sacrificar el refinamiento:
S 680 (V8 M 177 Evo): Entrega 450 kW + 17 kW de asistencia híbrida ligera (ISG 2.0). Ofrece un par motor de 850 Nm + 205 Nm, igualando el desempeño del anterior V12 con una mayor eficiencia.
S 580 (V8): Desarrolla 395 kW + 17 kW.
S 580 e (Híbrido Enchufable): Utiliza un motor de seis cilindros revisado con una autonomía eléctrica de unos 100 km.
V12: El legendario motor de doce cilindros (M 279) seguirá disponible en mercados seleccionados como la cumbre de la gama.
Tecnología y Seguridad Predictiva
El debut de MB.OS permite una experiencia de usuario más fluida:
-
IA Generativa: El asistente virtual MBUX utiliza inteligencia artificial para interacciones más naturales y personalizadas.
MB.DRIVE ASSIST PRO: Un nuevo sistema de sensores y potencia informática permite una conducción asistida de punto a punto, incluso en entornos urbanos complejos.
Modo MAYBACH: Un ajuste exclusivo en el selector de modos de conducción diseñado específicamente para ofrecer la máxima suavidad de marcha posible.