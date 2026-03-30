El Gobierno elevó el límite de oxígeno en las naftas, permitiendo que las petroleras incorporen más bioetanol para reducir costos frente al alza del crudo.

El Gobierno ha implementado una actualización técnica en la especificación de calidad de los combustibles con el objetivo de amortiguar el impacto del precio internacional del crudo en los bolsillos de los consumidores. A través de la Resolución 79/2026, se elevó el límite máximo de oxígeno permitido en las mezclas hasta un 5,6%, otorgando una mayor libertad operativa a las empresas refinadoras.

Esta medida no establece nuevas obligaciones, sino que brinda herramientas de flexibilidad para que la industria pueda gestionar mejor sus costos de producción frente a la volatilidad del mercado energético global.

ypf uspallata estacion (1) El Gobierno actualiza la norma de naftas para frenar subas en el surtidor Alf Ponce Mercado / MDZ Mayor presencia de bioetanol de forma voluntaria La adecuación de la norma permite que las empresas que lo consideren conveniente puedan incorporar voluntariamente hasta un 15% de bioetanol en las naftas.

Sustitución de componentes: Al aumentar la proporción de bioetanol, las refinadoras pueden reducir la participación del componente fósil derivado del petróleo.

Impacto en el precio: Esta flexibilidad busca evitar que las subas del petróleo se trasladen de forma directa y brusca al precio final que pagan los usuarios en las estaciones de servicio.

Regulación técnica: El ajuste en el límite de oxígeno era un paso necesario, ya que este parámetro está directamente vinculado al porcentaje de alcohol presente en la mezcla final. Sin cambios en el gasoil ni cortes obligatorios Es importante destacar que la nueva resolución mantiene sin variaciones otros aspectos del mercado de combustibles: