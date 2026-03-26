Corvette C8 Grand Sport 2027: el regreso de la leyenda en las 12 Horas de Sebring

Roger Penske, el legendario dueño de equipo, regresó a Sebring para presentar el nuevo Corvette C8 Grand Sport, recordando su histórica victoria de 1964 con el modelo original.

El Corvette Grand Sport ha regresado a sus raíces en las Doce Horas de Sebring 2026. En un evento cargado de nostalgia y adrenalina, el legendario Roger Penske celebró su 60.º aniversario como propietario de equipo oficiando como Gran Mariscal, mientras Chevrolet presentaba el capítulo más esperado de su deportivo insignia: el nuevo C8 Grand Sport.

Este hito no solo conmemora las victorias de Penske en 1963 y 1964, sino que reafirma el linaje de una versión que, desde su concepción por Zora Arkus-Duntov, ha buscado el equilibrio perfecto entre la pista y la calle.

La Evolución de un Mito: Generaciones Grand Sport El Grand Sport siempre se ha definido por combinar el motor de aspiración natural del modelo base con el chasis, la aerodinámica y el ancho de vía de las versiones de competición o de ultra alto rendimiento (como el Z06).

C2 Grand Sport (1963)

Fue el origen de la leyenda. Diseñado secretamente para enfrentar a los mejores deportivos del mundo, era un vehículo ultraligero con un motor V8 de 377 pulgadas cúbicas. Chevrolet fabricó solo cinco unidades, convirtiéndolo en uno de los modelos más valiosos de la historia.