BMW i3 2026: el renacimiento eléctrico del Serie 3 con 900 km de autonomía

Con una potencia de 469 CV y la capacidad de cargar 400 km en 10 minutos, el BMW i3 50 xDrive se posiciona como el nuevo referente de movilidad eléctrica.

El BMW i3 eléctrico marca el inicio de una nueva era para la firma bávara al consolidarse como el segundo exponente de la Neue Klasse. Este modelo, que representa la interpretación moderna del legendario Serie 3, no es solo una transición hacia la electrificación, sino un salto tecnológico integral en arquitectura, software y eficiencia que comenzará su producción en la planta matriz de Múnich en agosto de 2026.

Potencia y Dinámica: El "Heart of Joy" La versión de lanzamiento, denominada BMW i3 50 xDrive, utiliza un sistema de tracción integral con un motor eléctrico en cada eje.

Rendimiento: Entrega una potencia combinada de 469 CV y un torque máximo de 645 Nm.

Control: Estrena la unidad de mando Heart of Joy , un cerebro electrónico con respuestas diez veces más rápidas que los sistemas actuales, encargado de gestionar la dinámica de conducción y la arquitectura de software.

Asistencia: Introduce el BMW Symbiotic Drive, elevando la experiencia de conducción asistida a un nivel de interacción más intuitivo entre el vehículo y el conductor. BMW i3 2026 BMW i3 2026 BMW Autonomía y Carga de Vanguardia Gracias a la sexta generación de la tecnología BMW eDrive, el i3 establece nuevas referencias en movilidad eléctrica de larga distancia:

Autonomía: Alcanza hasta 900 kilómetros bajo el ciclo WLTP.

Carga Ultra Rápida: Con una arquitectura de 800 voltios , permite potencias de carga en corriente continua (DC) de hasta 400 kW . Esto se traduce en recuperar 400 km de rango en solo 10 minutos .

Baterías: Utiliza nuevas celdas cilíndricas en un diseño cell-to-pack, lo que permite una batería más plana y con mayor densidad energética.

Bidireccionalidad: Ofrece funciones opcionales de Vehicle-to-Load (V2L), Vehicle-to-Home (V2H) y Vehicle-to-Grid (V2G), sujetas a la normativa de cada mercado. Diseño: Evolución del ADN BMW El i3 mantiene las proporciones clásicas de un sedán BMW (voladizos cortos y larga distancia entre ejes) pero bajo un lenguaje visual simplificado y tecnológico: