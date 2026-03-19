Autonomía superior a 1.000 km: todo sobre la nueva BMW X1 Diesel MHEV

Con 163 CV y un consumo de solo 5 litros cada 100 km, la nueva BMW X1 se posiciona como la referente en eficiencia dentro de su segmento.

La familia de SUVs de BMW en Argentina suma una pieza clave con el desembarco de la X1 sDrive20d Efficient. Esta variante no solo introduce la hibridación ligera (MHEV) asociada a un motor diésel, sino que sacude el tablero del mercado premium al posicionarse, curiosamente, como la versión más accesible de todo el catálogo local de la marca.

Mecánica eficiente y autonomía de largo alcance El corazón de esta nueva X1 es un sistema que combina el conocido motor térmico de cuatro cilindros y 2.0 litros con un pequeño propulsor eléctrico de 48V. Este conjunto entrega una potencia total de 163 CV y un contundente torque de 400 Nm, gestionados por una caja automática Steptronic de doble embrague y siete marchas.

Lo más relevante para el usuario es la eficiencia: con un consumo que promedia los 5 litros cada 100 km, esta camioneta es capaz de superar los 1.000 kilómetros de autonomía con un solo tanque. La asistencia eléctrica no solo optimiza el gasto de combustible, sino que también mejora la respuesta en bajas revoluciones.

BMW X1 Diesel MHEV BMW X1 Diesel MHEV BMW Equipamiento y beneficios impositivos Gracias a su tecnología híbrida y su origen, el modelo aprovecha beneficios fiscales que le permiten salir a la venta con un precio muy agresivo. En cuanto a su configuración, la sDrive20d Efficient ofrece un equilibrio centrado en la seguridad y la funcionalidad:

Seguridad: Incluye de serie seis airbags y múltiples asistentes para la conducción.

Exterior e interior: Viene equipada con tecnología LED para la iluminación, llantas de 17 pulgadas y tapizados de tela resistentes.

Respaldo: Cuenta con la garantía oficial de BMW por 3 años o 200.000 kilómetros. BMW X1 Diesel MHEV BMW X1 Diesel MHEV BMW Valores y versiones en el mercado local Con esta actualización, la gama de la BMW X1 en Argentina queda integrada por cinco opciones que cubren diferentes necesidades tecnológicas y de potencia: