Ensamblado en Berazategui durante los años 60, el Peugeot 403 dejó huella por su confort y fiabilidad.

El Club Peugeot Clásicos de Argentina volvió a decir presente en la edición 2025 de Autoclásica, el mayor festival de autos y motos clásicos de Sudamérica, que se realizó en el Hipódromo de San Isidro.

En esta oportunidad, la marca del león celebró los 70 años del Peugeot 403, uno de los modelos más representativos de su historia, símbolo de elegancia sobria y de una ingeniería enfocada en la funcionalidad sin perder estilo.

El Peugeot 403 fue presentado en abril de 1955 frente al Palacio del Trocadero en París, inaugurando la serie “400” de la posguerra. Autoclásica 2025: el Peugeot 403 celebró siete décadas de historia Autoclásica 2025: el Peugeot 403 celebró siete décadas de historia Peugeot Su diseño, obra de Pininfarina, marcó un antes y un después en el concepto de berlina europea, combinando confort, robustez y refinamiento.

Fue también uno de los primeros sedanes en ofrecer asientos ajustables en altura e inclinación, con la posibilidad de transformarlos parcialmente en semi-cama, además de incluir indicadores de combustible, temperatura y amperímetro, elementos innovadores para la época.

Su versatilidad fue otro de los grandes aciertos: además del sedán, se produjeron versiones familiares, pick-ups y furgonetas, que lo convirtieron en un modelo adaptable a distintos mercados y necesidades.