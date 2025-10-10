Peugeot ofrece descuentos para acceder a sus modelos más vendidos: 208 y 2008

Peugeot anuncia condiciones especiales para su modelo 2026. Hasta el 5 de noviembre, los clientes pueden disfrutar de descuentos de hasta 21.000 reales sobre el precio de lista al comprar un vehículo nuevo, con impuestos cero y una bonificación especial al entregar un vehículo usado.

El nuevo Peugeot 2008 Allure T200 AT destaca por su precio, con un descuento de R$21.000 sobre el precio de lista. El modelo tiene un precio de R$143.990 al contado, más un bono de R$9.000 por vehículo usado. Esta versión también ofrece financiación especial con una tasa del 0%, un enganche del 60% y el saldo en hasta 12 cuotas, o una tasa del 0,99% con un enganche del 50% y el saldo en hasta 36 cuotas.

Equipado con el motor Turbo 200 de 1.0 litros que genera hasta 130 HP con etanol, combinado con una transmisión automática CVT y tracción delantera, el coche ofrece un buen equilibrio entre rendimiento y eficiencia. Entre sus aspectos de diseño destacan los faros LED, un panel de instrumentos digital 2D de 10 pulgadas, tapicería de alta calidad y un techo negro brillante, que refuerzan el aspecto sofisticado del modelo.

La versión tope de gama, el Peugeot 2008 GT T200 Híbrido AT , tiene un descuento de R$17.000 sobre el precio de lista y un precio de R$162.990, además de ofrecer un bono de R$5.000 al entregar un auto usado. Los clientes pueden elegir entre financiación con un enganche del 0%, un enganche del 70% y el saldo en hasta 12 cuotas, o una tasa del 0,99% con un enganche del 50% y el saldo en hasta 24 cuotas. El motor flexible Turbo 200 de 1.0 litro y 130 CV se combina con un motor eléctrico y una batería de iones de litio de 12 V. Esta tecnología no solo reduce las emisiones de CO2 en un 8%, sino que también permite una reducción de hasta un 10% en el consumo de combustible en el ciclo urbano.

También a partir del modelo 2026, el Peugeot 2008 Active T200 AT ofrece una oferta especial: un descuento de R$16.000 sobre el precio de lista, que lo eleva a R$133.990 al contado, más una bonificación de R$9.000 al entregarlo como parte de pago. La financiación ofrece una tasa de interés del 0% con un pago inicial del 60% y el saldo restante en hasta 12 cuotas, o una tasa de interés del 0,99% con un pago inicial del 50% y el saldo restante en hasta 36 cuotas. El vehículo también luce llantas de aleación Karakoy de 17 pulgadas y las distintivas luces diurnas LED con forma de garra de león de la marca.

Características del Peugeot 208

El Peugeot 208 GT T200 Híbrido, el único hatchback compacto híbrido del segmento, tiene un descuento de R$8.000 sobre el precio de lista, llegando a R$126.990. El 208 Style 1.0 MT, con techo panorámico, tiene un precio de R$91.990 al contado, con un descuento de R$14.000 sobre el precio de lista y financiación con una tasa del 0%, con un pago inicial del 70% y el saldo restante en hasta 12 cuotas, o con una tasa del 0,99% con un pago inicial del 50% y el saldo restante en hasta 24 cuotas.

El Style incluye un centro multimedia Peugeot i-Connect de 10,3", ofrece más tecnología y conectividad, así como llantas de aleación de 16" de estilo oscuro. El 208 GT T200 Hybrid AT incluye de serie Peugeot i Connect Advanced con conectividad total e integración en el panel i-Cockpit 3D Hybrid 10”, que muestra información sobre el sistema híbrido, el flujo de energía, el consumo y la autonomía en tiempo real, junto con todos los servicios conectados de la marca.