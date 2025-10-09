Jeep patea el mercado y alcanza su mejor mes de ventas del año: su gama de SUV

En Brasil, las ventas del Jeep Compass crecen más del 20% en lo que va de año en comparación con 2024.

En un mercado brasileño cada vez más competitivo, Jeep demostró su fortaleza comercial en septiembre, logrando su mayor volumen de matriculaciones del año, con 11.540 unidades. Esto eleva las ventas anuales de la compañía a 86.114 unidades.

Un punto destacado fue el Jeep Compass, referente entre los SUV medianos del país, que registró 5.291 matriculaciones en septiembre, el segundo mejor mes del año para el modelo. En lo que va de año, el Compass ha vendido 42.477 unidades, un 20 % más que en el mismo periodo del año anterior.

Desempeño de los SUV de Jeep en Brasil Los Jeep Renegade y el Commander tuvieron su mejor mes de ventas del año en septiembre! El Renegade, un ícono entre los SUV y el único B-SUV con versiones 4x4, registró 4.547 matriculaciones en el mes, superando las 32.000 unidades vendidas en el año. Por su parte, el Commander, referente en tecnología, confort y capacidad todoterreno entre los SUV de 7 plazas, cerró el mes con 1.643 unidades vendidas, superando la marca de las 11.000 matriculaciones del año.

Jeep Compass Jeep Compass El Jeep Compass presentó este año la línea 2026, donde la opción más cara y equipada es la Blackhawk. Este modelo viene equipado con el motor Hurricane 2.0, desarrolla 272 CV y 400 Nm de par, y además ofrece la capacidad todoterreno que caracteriza a Jeep, con tracción 4x4 que permite un excelente rendimiento en todo tipo de terrenos.

Además, cuenta con siete airbags, Adventure Intelligence Plus, Alexa integrado, asientos eléctricos para el conductor y el pasajero, retrovisores exteriores plegables automáticamente, llantas de aleación de 19 pulgadas, detección de tráfico cruzado trasero, monitor de punto ciego, Park Assist + sensores delanteros, maletero automático con sensores de ocupación y techo solar panorámico. Manteniendo su equipamiento exclusivo, el modelo se mantiene como una de las opciones más completas del mercado entre los SUV medianos 4x4, combinando rendimiento, robustez y sofisticación.