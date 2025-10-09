Volkswagen lanza este mes una campaña Tasa 0% fija en toda la gama, desde Polo hasta Amarok

Volkswagen ofrece opciones de financiación en toda su gama de productos, con plazos entre 12 y 18 meses y montos de hasta $20.000.000.

Durante el mes de octubre, Volkswagen ofrece beneficios exclusivos y las mejores condiciones de financiación del mercado en todos los modelos de su extensa gama, con productos financieros a tasa 0% fija, con plazos entre 12 y 18 meses y la posibilidad de financiar hasta 20.000.000 pesos.

Además, los modelos Polo, Tera y Amarok financiados accederán a un exclusivo beneficio en seguros bajo el programa de cobertura Volkswagen y Zurich con 9 meses de seguro Todo Riesgo con franquicia del 6% al costo de Terceros Completo Premium.

Para los modelos de entrada de gama, Polo y Tera, se ofrece una financiación especial a tasa 0% fija con un monto de 15.000.000 pesos y un plazo de hasta 18 meses. Los modelos Nivus, T-Cross, Taos, Virtus y Saveiro ofrecen una financiación de hasta 12 meses a tasa 0% fija con un monto de 15.000.000 pesos y el Vento GLI y el nuevo Tiguan ofrecen financiación de hasta 9 meses, también a tasa 0% fija con un monto máximo de 12.000.000 pesos.

Volkswagen Tiguan 2024 Financiación para la Volkswagen Amarok En el caso de la gama Amarok, está disponible una financiación de 20.000.000 pesos a tasa 0% fija y con un plazo de 18 meses. Específicamente para la versión “Trendline 4x2” se ofrece una financiación a tasa fija 0% a 12 meses con un monto máximo a financiar de 16.000.000 pesos.

Por otro lado, los clientes que financien su nuevo Polo, Tera y Amarok, con Volkswagen Financial Services, acceden a una promoción exclusiva del programa Cobertura Volkswagen y Zurich con 9 meses de seguro Todo Riesgo con franquicia del 6% al costo de Terceros Completo Premium otorgando la mejor protección para su 0km a un costo muy conveniente.