Leapmotor celebra su primer millón de vehículos salidos de la línea de producción

Leapmotor anunció la fabricación de un millón de vehículos, lo que supone que se ha convertido en el segundo fabricante de automóviles de nueva generación de China en entrar en el "Club del Millón". Este acontecimiento es la mejor confirmación de la trayectoria de desarrollo de esta marca del grupo Stellantis.

El significado más revolucionario del logro de este millón de vehículos fabricados es su asombrosa "aceleración". Desde el número 500.000 hasta el millón, Leapmotor solo tardó 343 días, lo que supone un récord de velocidad para las nuevas empresas automovilísticas chinas en alcanzar el millón de unidades producidas.

Esta velocidad demuestra plenamente el crecimiento explosivo de las capacidades de sistematización, el efecto de escala y el reconocimiento del mercado de Leapmotor , y muestra que la firma ha superado con éxito la fase de puesta en marcha y ha entrado de forma constante en una nueva etapa de desarrollo a gran escala y de alta calidad.

Detrás de la "aceleración del millón" se encuentra la sólida ventaja competitiva construida por la estrategia de "investigación propia global" de Leapmotor y el concepto de "ciencia y tecnología inclusivas". El éxito de este fenómeno, que el mundo exterior resume como el "fenómeno Leap".

De enero a agosto de 2025, el volumen acumulado de entregas de Leapmotor superó las 320.000 unidades, lo que le permitió seguir liderando la lista de ventas de las nuevas marcas de energía de China, y el volumen de ventas mensual ha estado en lo más alto de la lista de nuevas fuerzas durante seis meses consecutivos.

Al mismo tiempo, Leapmotor será preseleccionada para la lista Fortune China 500, las 500 principales empresas privadas de China y las 500 principales empresas manufactureras de China en 2025. El reconocimiento al estilo Grand Slam, desde la investigación y el desarrollo tecnológico, el rendimiento del mercado hasta la operación y la gestión, confirma su fortaleza integral como una gran empresa madura en todos los aspectos.

El camino de Leapmotor hacia los millones es una clara trayectoria de desarrollo de alta calidad que consiste en "fortalecer primero los cimientos y luego acelerar". Esta aceleración, que supera con creces las expectativas del sector, demuestra que Leapmotor ha creado un sistema de colaboración excelente y eficiente en investigación y desarrollo tecnológico, matriz de productos, desarrollo de mercado, red de servicios y creación de marca.

Zhu Jiangming, fundador, presidente y director ejecutivo de Leapmotor, declaró en la ceremonia offline: "Nos ha llevado cinco años pasar del primer Leapmotor S01 al coche Leapmotor número 500.000. En menos de un año, hemos completado el paso de 500.000 a 1 millón de unidades, lo que demuestra que la aceleración del desarrollo de Leapmotor es cada vez mayor. Esperamos que el año que viene también podamos ser testigos de la salida de la cadena de montaje del próximo millón de Leapmotor aquí".

Leapmotor C10 Foto: Stellantis Leapmotor C10 Foto: Stellantis

La matriz de productos se ha disparado por completo y Leapmotor ha remodelado el patrón del mercado con un fuerte efecto explosivo.

La gama de productos de Leapmotor

Centrándose en el valor para el usuario, Leapmotor ha presentado cuatro series principales de productos, ABCD, que forman una matriz de productos diversificada que incluye turismos, SUV y monovolúmenes, y los modelos principales siguen liderando el segmento del mercado con una fuerza de producto superior, lo que genera un fuerte «efecto explosivo»: El volumen de entregas globales del C10 superó las 160 000 unidades en los 17 meses transcurridos desde su lanzamiento en mayo de este año, y desde el lanzamiento del 2026 C10 en mayo de este año, ha ganado el campeonato de ventas de SUV de tamaño medio de nuevas marcas de energía durante cuatro meses consecutivos. El C16 se posiciona como un SUV de largo alcance ultraconfortable e inteligente y, junto con el C10, ha obtenido los dos primeros puestos en el índice de recomendación neta (NPS) de la lista de SUV de nueva energía.

El B10 se lanzó en abril de este año y al mes siguiente se entregaron más de 10.000 unidades, con unas ventas acumuladas de más de 60 000 unidades.

En septiembre, el nuevo producto de la estrategia personalizada de Leapmotor, el Lafa5 (nombre comercial global B05), hizo su debut en el Salón del Automóvil de Múnich, en Alemania. Combinando una apariencia ultramoderna, un control de conducción de estilo europeo, una inteligencia puntera y una calidad superior, el Lafa5 se ha convertido en la primera opción para los jóvenes urbanos que viajan a la última. Está previsto que el Lafa5 se lance en China en el cuarto trimestre de 2025 y a nivel mundial en 2026 con el nombre comercial B05, y se espera que su versión Ultra de alto rendimiento también se lance en China en la primera mitad de 2026.