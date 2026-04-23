Stellantis presentó la red de 11 concesionarios que comercializarán Leapmotor en Argentina, con un plan de expansión que cubrirá todo el país.

Leapmotor en Argentina: Stellantis confirma la red de concesionarios para su debut eléctrico

Leapmotor en Argentina: Stellantis confirma la red de concesionarios para su debut eléctrico

Leapmotor, la startup tecnológica que está revolucionando el mercado de Vehículos de Nuevas Energías (NEV) en China, acelera su llegada oficial a la Argentina. Con el respaldo global de Stellantis, la marca anunció la conformación de su red comercial inicial, un paso clave para garantizar que su debut en el país cuente con una estructura de ventas y posventa de primer nivel desde el primer día.

La estrategia de la compañía es clara: aprovechar la experiencia de grupos concesionarios que ya operan con marcas de Stellantis para ofrecer una transición segura y profesional hacia la movilidad electrificada.

Leapmotor B10 Leapmotor en Argentina: Stellantis confirma la red de concesionarios para su debut eléctrico Leapmotor Una red federal con foco en el cliente El despliegue de Leapmotor se realizará en etapas estratégicas. Para el lanzamiento oficial, previsto para mediados de 2026, la marca contará con 11 concesionarios y 12 puntos de venta ubicados en los centros de mayor volumen del país. En cuanto a la asistencia técnica, la cobertura será aún más amplia, con 22 puntos de servicio distribuidos de manera federal para asegurar el mantenimiento de sus vehículos de alta tecnología.

Pablo García Leyenda, Director Comercial de Stellantis Argentina, confirmó que para finales del primer trimestre de 2027 la red se expandirá hasta alcanzar una cobertura total en todo el territorio nacional, integrando espacios de exhibición exclusivos y programas de capacitación técnica para todo el personal.

Los protagonistas: B10 y C10 La oferta inicial de Leapmotor en el país estará centrada en dos modelos que prometen sacudir el segmento SUV. Ambos cuentan con la tecnología de autonomía extendida, donde un motor eléctrico impulsa las ruedas de forma constante, mientras que un pequeño motor térmico funciona únicamente como generador de energía para recargar la batería.