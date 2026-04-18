Peugeot SUV 2026: los secretos de los 2008, 3008 y 5008 para dominar el mercado
Los nuevos Peugeot 2008, 3008 y 5008 prometen revolucionar el mercado SUV en 2026 con tecnología y diseño.
La categoría SUV se ha consolidado como la preferida en el mercado español, y Peugeot lidera esta tendencia con una propuesta que equilibra confort, seguridad y una versatilidad de carga excepcional. La familia conformada por los modelos 2008, 3008 y 5008 ofrece soluciones para cada tipo de conductor, con precios que parten desde los 19.900 euros.
Peugeot 2008: el éxito con sello español
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Versión Hybrid: Recarga su batería de forma automática y logra un consumo contenido de 4,9 l/100 km.
E-2008 (100% eléctrico): Ofrece 156 CV y una autonomía de hasta 406 km, ideal tanto para el ritmo urbano como para viajes de ocio.
Peugeot 3008: innovación panorámica y eficiencia híbrida
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E-3008: Gracias a la plataforma STLA Medium, alcanza una autonomía eléctrica de hasta 526 km.
Plug-In Hybrid (Enchufable): Combina 225 CV de potencia conjunta y permite recorrer hasta 97 km en modo puramente eléctrico, con un consumo de combustible de apenas 2,6 l/100 km.
Hybrid 145 CV: Cuenta con etiqueta ECO y la capacidad de circular en modo "cero emisiones" durante más del 50% de los trayectos urbanos, reduciendo el consumo un 20% frente a un motor convencional.
Peugeot 5008: el gigante del espacio y la habitabilidad
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Capacidad de carga: La versión de 5 plazas dispone de un impresionante maletero de 916 litros.
E-5008 Long Range: Proporciona hasta 504 km de autonomía eléctrica.
Hibridación: La variante Plug-In Hybrid ofrece 91 km de rango eléctrico, mientras que la opción Hybrid asegura una conducción urbana eficiente sin depender exclusivamente del combustible.