Peugeot SUV 2026: los secretos de los 2008, 3008 y 5008 para dominar el mercado

La categoría SUV se ha consolidado como la preferida en el mercado español, y Peugeot lidera esta tendencia con una propuesta que equilibra confort, seguridad y una versatilidad de carga excepcional. La familia conformada por los modelos 2008, 3008 y 5008 ofrece soluciones para cada tipo de conductor, con precios que parten desde los 19.900 euros.