Renault 5 Turbo 3E: el regreso eléctrico del icono deportivo de los 80

Solo se fabricarán 1.980 unidades del Renault 5 Turbo 3E, con reservas ya disponibles desde 160.000 euros.

Renault da un nuevo paso en el desarrollo del Renault 5 Turbo 3E, una reinterpretación moderna, eléctrica y radical de los míticos Renault 5 Turbo y Turbo 2 de los años 80. El Renault 5 Turbo 3E inaugura la categoría de los llamados minisuperdeportivos eléctricos.

Su estructura de aluminio y fibra de carbono combina ligereza y rigidez, mientras que sus dos motores eléctricos traseros desarrollan un total de 555 CV y 4.800 Nm de par, ofreciendo una agilidad excepcional y una capacidad de drift inédita.

Durante su debut, los prototipos recorrieron las legendarias rutas de Notre Dame de la Serra y Montegrosso, luciendo decoraciones inspiradas en el Tour de Corse y en el Maxi 5 Turbo pilotado por Jean Ragnotti, homenajeando así la herencia deportiva del modelo.

Renault 5 Turbo 3E Renault 5 Turbo 3E Renault Al volante estuvo Julien Saunier, embajador de Renault y ganador del Rally de Córcega Histórico 2024, quien volvió a demostrar el espíritu rally de este ícono reinterpretado.

El Renault 5 Turbo 3E acelera de 0 a 100 km/h en menos de 3,5 segundos, pesa menos de 1.450 kg, y su batería de 70 kWh con arquitectura de 800 V permite una carga rápida del 15% al 80% en solo 15 minutos. Las reservas están abiertas desde abril con un precio inicial de 160.000 €, para una edición limitada de 1.980 unidades, en homenaje al año de lanzamiento del original Renault 5 Turbo.