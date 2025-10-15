Las 5 ventajas competitivas de la nueva Fiat Titano

Fiat comenzó la venta de un nuevo modelo en el mercado local: la Titano . Fabricada en el Polo Industrial de Córdoba, esta incorporación refuerza la estrategia de expansión de Stellantis en Sudamérica, sumándose a uno de los segmentos más competitivos del mercado.

La Titano se mete a competir en un segmento muy importante del mercado donde hay exponentes de peso como la Toyota Hilux, la Ford Ranger y la Volkswagen Amarok, por nombrar los más importantes. Por eso, el producto de Fiat deberá tratar de seducir al usuario con algunas características clave, que pasamos a describir.

Con un esquema de suspensión delantera independiente y trasero con eje rígido y ballestas, la Fiat Titano logra un buen confort de marcha para una pick up, producto de la puesta a punto de los resortes preparada para sortear de la mejor manera las imperfecciones del camino. Sin llegar a ser la mejor en esta materia, logra un equilibrio interesante entre el uso en ciudad, fuera del asfalto y en ruta a alta velocidad.

La Titano tiene una de las dimensiones más amplias del segmento, con un largo de 5.330 mm, ancho con espejos de 2.221 mm, alto de 1.897 mm y una distancia entre ejes de 3.180 mm.

Adentro, la versión tope de gama Ranch ofrece tapizados de cuero y asientos con regulación eléctrica tanto para conductor como para acompañante. De esta forma, se logra una postura cómoda al volante, que también se puede ajustar en altura y profundidad.

Rendimiento del motor

En cuanto al sistema de propulsión, la Fiat Titano incorpora el motor Multijet 2.2 turbodiesel en combinación con una nueva transmisión automática de ocho marchas, ofreciendo 200 HP y 450 Nm de torque.

Esta configuración asegura un rendimiento adecuado tanto en ambientes urbanos como rurales. El sistema de tracción 4x4 permanente, con opciones de tracción trasera e integral, permite un consumo de 9,9 l/100 km en ciudad y 10,8 l/100 km en ruta, y logra una aceleración de 0 a 100 km/h en 9,9 segundos.

Nivel de equipamiento

El interior incluye climatización automática de doble zona, tapizados en cuero negro, detalles cromados, sistema de ingreso sin llave, control de velocidad crucero adaptativo y navegación satelital sin conexión.

En materia de seguridad, la Fiat Titano incorpora seis airbags de serie y sistemas de asistencia a la conducción (ADAS), como frenado automático de emergencia y monitoreo de punto ciego.

Precio: cuánto cuesta la Fiat Titano

El precio de la Fiat Titano Ranch 4x4 (tope de gama) es de 64.575.000 pesos, valor que se ubica por debajo de las rivales mencionadas. Por otra parte, la marca ofrece una financiación de hasta 30.000.000 pesos a tasa 0 % por un plazo de 12 meses.