Mercedes-Benz anunció a los 10 finalistas del Concurso de Conductores Actros

Los seleccionados competirán en la instancia final en Buenos Aires, donde se definirá al mejor conductor de camiones del país.

Mercedes-Benz Camiones y Buses seleccionó a los 10 finalistas del Concurso de Conductores Actros, un certamen que reconoce la destreza, el profesionalismo y la conducción segura y eficiente de quienes están detrás del volante de los camiones pesados de la marca. La primera etapa se desarrolló durante un mes y consistió en la evaluación objetiva de los participantes a través de Fleetboard, la plataforma digital de gestión de flotas de la compañía.

Estilo de conducción : conducción previsora, uso del par motor, movimiento del acelerador, velocidad constante y paradas.

Planificación anticipada : reacción frente al tráfico y uso del freno.

Estilo de frenada : combinación de retarder, freno motor e inercia.

Movimiento del acelerador : suavidad o brusquedad en su uso.

Control crucero: porcentaje de tiempo en que se utilizó. Los 10 conductores calificados con mayor puntaje en estas categorías serán quienes competirán el 25 de octubre en Buenos Aires, en una pista diseñada para poner a prueba sus habilidades prácticas frente a un jurado especializado. Allí se definirá quién será reconocido como el mejor conductor de camiones del país.

Entre los finalistas, el 50 % proviene del interior del país, con representación de en La Pampa, Córdoba y Santa Fe, y el 50 % del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), lo que demuestra la representatividad y el carácter federal del transporte de cargas en Argentina.

“Estamosorgullososdepresentaralos10finalistasdeesteconcurso,quereflejalaimportancia de profesionalizar la conducción y de aprovechar herramientas digitales que marcan una diferencia en la operación diaria. Fleetboard nos permite medirdeformaobjetivalaeficienciay la seguridad, y este certamen visibiliza a los conductores que mejor las aplican en su trabajo cotidiano”, señaló Paula Díaz, Gerenta de Servicios al Cliente y Conectividad de Mercedes-Benz Camiones y Buses.