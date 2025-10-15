Honda amplía su gama de motos con la nueva CB1000F

El diseño retro de esta moto de la familia CB de Honda refleja la esencia de modelos icónicos del pasado.

Honda ha anunciado la expansión de su emblemática familia CB con la introducción de la CB1000F para la temporada 2026. La F es una naked retro inspirada en los iconos de la familia CB, especialmente en la CB750F del AMA pilotada por Freddie Spencer.

El estilo fluido de la moto es puro espíritu de los años 80, una década que influye cada vez más en la cultura popular contemporánea: música, moda, diseño y mucho más. El diseño limpio de la CB1000F se centra en lo esencial, con una línea continua que fluye desde el depósito, pasando por los paneles laterales y el asiento, hasta el colín trasero. Otros elementos retro incluyen el faro redondo único flanqueado por dos cláxones, los gráficos llamativos del depósito y un escape personalizado rematado con el silenciador.

Características de la nueva moto de Honda La Honda CB1000F está propulsada por el probado motor de la CBR1000RR Fireblade, que ha sido objeto de diversas modificaciones para lograr un cambio sustancial en su carácter. Los árboles de levas revisados para el tiempo de válvulas de admisión y escape, junto con especificaciones ajustadas en la admisión, permiten alcanzar una potencia máxima de 122 HP a 9.000 rpm y un par de 103 Nm a 8.000 rpm, asegurando una entrega de potencia siempre disponible en la conducción diaria. Estos cambios también proporcionan un sonido evocador y único del motor de cuatro cilindros, además de un rendimiento equilibrado y agradable en todo el rango de revoluciones.

Honda CB1000F Honda CB1000F Para garantizar una conducción suave en todo momento, se ha incorporado una horquilla delantera Showa SFF-BP USD de 41 mm, combinada con un amortiguador trasero Showa ajustable que opera mediante un sistema Pro-Link, ofreciendo un control de alta calidad y gran rendimiento. Para un control total, las pinzas de freno delanteras de montaje radial de cuatro pistones actúan sobre discos flotantes de 310 mm.

Contraponiéndose al aspecto retro exterior, el equipamiento de serie de la Honda CB1000F es moderno y completo. Una Unidad de Medición Inercial (IMU) de seis ejes permite el funcionamiento del ABS en curva, mientras que el sistema Throttle By Wire (TBW) ofrece tres modos de conducción predeterminados para adaptar la moto a cualquier condición. Con combinaciones preestablecidas de potencia, freno motor, HSTC con control de wheelie integrado, además de dos opciones USER que permiten al piloto personalizar sus ajustes preferidos, el conductor tiene libertad para elegir el modo adecuado para cada tipo de ruta.