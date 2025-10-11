El SUV de Volkswagen que alcanzó un nuevo récord de producción en la región

Volkswagen Brasil celebra el hito de 300.000 Nivus producidos en Brasil. Todas las versiones se fabrican en la planta de Anchieta en San Bernardo do Campo, en San Pablo. Junto a los nuevos T-Cross, Tera, Taos, Tiguan e ID.4, el Nivus forma parte de la familia SUVW y estos siete modelos ya han matriculado 133.576 unidades este año (enero-septiembre).

Lanzado en 2020, el Nivus revolucionó el mercado al ser el primer modelo de Volkswagen desarrollado íntegramente en Sudamérica y producido también en Europa, en la planta de Pamplona (España), bajo el nombre de Taigo.

El Nivus también marcó un hito en la industria automotriz brasileña por su diseño pionero, marcando el inicio de la tendencia de los cupés en Brasil. Otra innovación es que fue el primer modelo de Volkswagen Brasil desarrollado íntegramente mediante prototipos virtuales en sus etapas iniciales, revolucionando el proceso de desarrollo de productos con tecnología de vanguardia. También se utilizaron prototipos físicos en las pruebas finales del modelo.

Los nuevos Nivus y Nivus GTS se encuentran entre los siete modelos ya lanzados en Brasil como parte de la actual ofensiva de Volkswagen para producir 21 nuevos vehículos en Sudamérica para 2028, con una inversión de R$20 mil millones. El Nivus GTS, lanzado en 2025, marcó el resurgimiento del estilo deportivo de Volkswagen . Posteriormente, Volkswagen lanzó el Golf GTI y el nuevo Jetta GLI, completando así su "trío de Legends".

El renovado Nivus , lanzado en 2024, marcó el comienzo de una nueva era de conectividad para Volkswagen Brasil con el nuevo VW Play Connect de 10,1 pulgadas y la nueva aplicación Meu VW 2.0.

"El Volkswagen Nivus simboliza la alta capacidad de innovación y creatividad de nuestros equipos, combinada con la tecnología de Volkswagen Brasil. Siendo el primer modelo desarrollado íntegramente en nuestra región y producido también en Europa bajo la marca Taigo, el Nivus revela la solidez de la Ingeniería, el Diseño y la Producción de Volkswagen. La producción de 300.000 unidades en tan poco tiempo demuestra la relevancia del Nivus, que conquistó a los brasileños al estrenar la tendencia de los cupés, además de contribuir al liderazgo consolidado de Volkswagen en el segmento SUV, el más importante del mercado brasileño. El Nivus GTS, lanzado este año, marca un nuevo hito, iniciando el resurgimiento de la deportividad que está en el ADN de VW, al que posteriormente le siguió el trío Legends, con los modelos Golf GTI y el nuevo Jetta GLI", afirmó Ciro Possobom, presidente y director ejecutivo de Volkswagen Brasil.

"En la planta de Anchieta nos enorgullece ser la cuna del Nivus, que se ha convertido en un referente en innovación, conectividad y diseño. Cada Nivus que sale de nuestra línea de montaje lleva consigo la tradición de 65 años de la planta de São Bernardo do Campo y, al mismo tiempo, la innovación de Volkswagen. Alcanzar la marca de las 300.000 unidades es una prueba de la excelencia que nuestro equipo puede alcanzar", afirma Leandro Oliveira, gerente de planta de Anchieta.

Volkswagen es el mayor fabricante de automóviles de Brasil: +26 millones de unidades

Con 26 millones de unidades producidas, un hito que se alcanzará en agosto de 2025, Volkswagen Brasil es el mayor fabricante de automóviles en la historia del país. Con 72 años de presencia en Brasil, la marca representa el 26 % de los 100 millones de unidades fabricadas por el sector, liderando el volumen de producción, generando empleo y contribuyendo al desarrollo económico. Más de 200.000 empleados han contribuido a la trayectoria de éxito de Volkswagen Brasil durante estas más de siete décadas.

Volkswagen Tera Los modelos más exportados por la marca en 2025 (enero-junio) fueron el Polo (22.893 unidades), Saveiro (11.906), Volkswagen T-Cross (9.860) y Nivus (8.732).

El hito de 26 millones de unidades incluye la producción en las tres fábricas de automóviles de Volkswagen Brasil: Anchieta (en São Bernardo do Campo, SP, inaugurada en 1959, la primera fábrica de Volkswagen fuera de Alemania), Taubaté (SP, inaugurada en 1976) y São José dos Pinhais (PR, inaugurada en 1999), con motores fabricados en la unidad de São Carlos (SP, inaugurada en 1996).

En 2025, Volkswagen también alcanzó el hito de producir 1 millón de unidades del Polo en Brasil. Este año, el Polo celebra su 50 aniversario a nivel mundial, convirtiéndose en un icono de la industria automotriz, con más de 20 millones de unidades matriculadas en todo el mundo. En Brasil, el Polo se mantiene como el turismo más vendido del país y líder entre los hatchbacks, con 93.711 unidades matriculadas este año (enero-septiembre).