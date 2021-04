Video en primera persona: así responde Bronco Sport en off road

Ford Argentina organizó una original acción de marketing por la cual los fanáticos de la marca podían “manejar” en off road al modelo estrella de la marca, el recientemente lanzado (y ya a la venta) Bronco Sport. Incluso en Mdz Autos ya tuvimos el primer contacto con el vehículo y nos encantó.

En un video de no más de 9 minutos, los potenciales clientes del SUV compacto de Ford, pueden disfrutar de las aptitudes 4x4 del modelo.

Pasando por diferentes obstáculos y al mando de un instructor de Ford, es posible ir analizando el desempeño del vehículo, ver su interior y disfrutar su diseño, además de sacar conclusiones en relación a las capacidades todo terreno del Bronco Sport.

El modelo ya está a la venta con dos opciones mecánicas disponibles: el Bronco Sport Big Bend tiene un motor de tres cilindros 1.5 litros turbonaftero de 175 cv de potencia y 258 nm de torque, mientras que el Bronco Sport Wildtrak ofrece un motor cuatro cilindros 2.0 litros turbonaftero de 240 cv de potencia y 373 nm de torque.

En ambos casos, los motores se combinan con caja automática de ocho velocidades con convertidor de par (levas en el volante para la Wildtrak) y tracción integral desconectable con bloqueo de 4×4 (con bloqueo de diferencial trasero para la Wildtrak).

Hay que destacar, además, que por equipamiento (única en su segmento con nueve airbags y muchas asistencias a la conducción, ADAS) y capacidad off-road, es el mejor SUV del segmento C del mercado argentino.

Ambas versiones vienen de serie con el sistema de gestión de terrenos G.O.A.T. (Goes Over Any Terrain, por sus siglas en inglés), que incluye hasta cinco modos de manejo para la version Bid Bend (Normal, Eco, Deportivo, Lodo y Resbaladizo) y agrega dos más para la Wildtrak (Arena y Rocas).

Los precios: Bronco Sport 1.5 EcoBoost Big Bend AT8 4WD, 44.200 dólares (4.342.650 pesos); Bronco Sport 2.0 EcoBoost Wildtrak AT8 4WD, 54.000 dólares (5.305.500 pesos). La garantía es de tres años o 100 mil kilómetros.

Aquí, el video del Live Test Drive de Bronco Sport: