Ford ya vende el Bronco: versiones, detalles y precios (en pesos)

Ford Argentina lanzó a la venta el Bronco Sport, el nuevo SUV de la marca para el segmento C (compacto). Se trata del primer integrante de la nueva familia de vehículos todo terreno Bronco en llegar a Argentina, pero que pronto tendrá versiones más grandes y potentes. El Bronco Sport estuvo en preventa desde el 4 de marzo y llega importada desde México.

En Mdz Autos ya tuvimos la posibilidad de tener el primer contacto con el vehículo: el concesionario oficial Ford Goldstein lo expone desde la semana pasada en su salón de ventas.

Sobre las mecánicas, hay que destacar que hay dos disponibles: el Bronco Sport Big Bend tiene un motor de tres cilindros 1.5 litros turbonaftero de 175 cv de potencia y 258 nm de torque, mientras que el Bronco Sport Wildtrak ofrece un motor cuatro cilindros 2.0 litros turbonaftero de 240 cv de potencia y 373 nm de torque.

En ambos casos, los motores se combinan con caja automática de ocho velocidades con convertidor de par (levas en el volante para la Wildtrak) y tracción integral desconectable con bloqueo de 4×4 (con bloqueo de diferencial trasero para la Wildtrak).

Hay que destacar, sin dudas, que por equipamiento (única en su segmento con nueve airbags y muchas asistencias a la conducción, ADAS) y capacidad off-road, es el mejor SUV del segmento C del mercado argentino.

Ambas versiones vienen de serie con el sistema de gestión de terrenos G.O.A.T. (Goes Over Any Terrain, por sus siglas en inglés), que incluye hasta cinco modos de manejo para la version Bid Bend (Normal, Eco, Deportivo, Lodo y Resbaladizo) y agrega dos más para la Wildtrak (Arena y Rocas).

Los precios: Bronco Sport 1.5 EcoBoost Big Bend AT8 4WD, 44.200 dólares (4.342.650 pesos); Bronco Sport 2.0 EcoBoost Wildtrak AT8 4WD, 54.000 dólares (5.305.500 pesos). La garantía es de tres años o 100 mil kilómetros.