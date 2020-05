Se viene una invasión de camionetas compactas: ¿por qué?

Con apenas un mes de diferencia, en abril y mayo del 2016, Renault y Fiat inauguraban el segmento de las chatas compactas (o segmento C), con apuestas que en un primer momento despertaron dudas.

Sí, hablamos de las ya archiconocidas y muy presentes en nuestro mercado Oroch y Toro (RAM 1000 en otros mercados). La camioneta compacta de Renault se lanzó a la venta el 20 de abril del 2016, mientras que la de Fiat lo hizo el 31 de mayo del mismo año.

El concepto era simple: una camioneta por debajo de las medianas (Toyota Hilux, Ford Ranger, Volkswagen Amarok) pero por encima de las derivadas de autos (Strada, Saviero).

Fueron un éxito inmediato, y las razones fueron claras: son vehículos de un tamaño adecuado para moverse por la ciudad a comparación de las chatas medianas. Además son atractivas en diseño, confortables, tienen caja de carga, y, por sobre todas las cosas, llenan el vacío que dejan las camionetas tradicionales a las que mucha gente quería llegar pero no podía por una cuestión de precio.

En este sentido, tenemos que hacer una diferenciación: Toro está un escalón por encima de Oroch. En diseño, calidad de materiales, motorización, prestaciones, en todo. Pero por por eso está en un segmento diferente. Ambas opciones abarcaron a muchos compradores, al punto que en el 2019, entre ambas, se vendieron 15.495 unidades (Oroch 9.281 y Toro 6.214).

El año anterior, 2018, las ventas fueron: Renault Oroch 13.597 y Fiat Toro 6.314 unidades. En ambos casos y en ambos años, las dos chatas compactas se metieron en el top 10 de ventas de vehículos comerciales livianos.

Hemos dejado claro que hay demanda para este tipo de productos. Y eso lo han visto las demás marcas, que ha trabajan en camionetas compactas para pelearle mercado a Oroch y a Toro.

Así, en el 2021, aunque certeza no existe, Ford por ejemplo tiene planeado lanzar la “Courier”. Las comillas son porque no se conoce el nombre oficial, pero se especula con que podría utilizar el mismo que tenía el viejo Fiesta pick up. Cariñosamente la hemos llamado "mini" Ranger.

El proyecto es conocido bajo el código P758 y utilizará la misma plataforma C2 que utiliza hoy el Focus de cuarta generación, la tercera generación del Kuga (ya a la venta en Argentina) y el aún no presentado Bronco Sport.

Por su parte, Volkswagen tiene en marcha el llamado proyecto Tarok, que sería nada menos que una pick up compacta derivada del proyecto Tarek, SUV mediano que ya se está comenzando a fabricar en Argentina, en la línea de producción que dejó vacante el año pasado libre Suran.

Este detalle no es menor, ya que teniendo en cuenta la experiencia que tiene la planta argentina de VW en Pacheco, donde hace la Amarok desde hace 10 años, más que la Takok estará basada en el Tarek, ¿por qué no hacerla en el país?

Chevrolet también se encamina a ofrecer una pick up tamaño Toro. En este caso sería un producto por debajo de la S10 pero por encima de la recordada Montana, es decir una camioneta compacta.

Por último, Hyundai tiene en marcha el proyecto NX4 OB, montado sobre la misma plataforma del SUV Tucson. Según ha trascendido el nombre de la chata coreana compacta será Santa Cruz. Pero Hyundai irá más allá y ya está desarrollando una pick up tamaño Hilux.

Está claro que el año que viene o a más tardar el próximo, el mercado argentino y regional, se verán inundados de camionetas compactas, que vendrán a ampliar la oferta de vehículos comerciales livianos, pero que en realidad pocos terminarán “trabajando”, sino que más bien vendrán a llenar el sentimiento aspiracional de quien siempre quiso una chata pero no tan grande, ni tan cara, ni tan potente como las medianas hoy en el mercado.