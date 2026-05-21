Las claves para la caída del hijo de la docente asesinada: los indicios en la escena y su versión inicial

David Enrique Demaldé es el mayor de tres hermanos de una reconocida familia de la villa cabecera de Junín . Este jueves, quedó detenido por el asesinato de su madre , la docente Margarita Iris Gutiérrez (73), cuyo cadáver fue encontrado parcialmente calcinado el martes en su domicilio de calle Isaac Estrella .

Desde el inicio de la investigación, en las horas posteriores al hallazgo del cuerpo quemado de la víctima, las miradas de los detectives se posaron sobre el mayor de los hijos de la mujer. El psicólogo , de 46 años, fue uno de los primeros familiares directos de la mujer en hacerse presente en la escena.

Allí, fue entrevistado por los policías de la Comisaría 19° que se desplazaron al lugar y les explicó que fue el último de sus hermanos en mantener contacto con su progenitora, alrededor de las 21 del día anterior.

Posteriormente, amplió esa declaración informal ante los pesquisas policiales y judiciales presentes, explicando que alrededor de las 20 del lunes llegó hasta el Microhospital Junín , también llamado Centro de Salud N° 62 Dr. Oscar Alberto De Lellis , ubicado justo frente a la casa de Gutiérrez.

En su versión afirmó que fue hasta ese lugar a bordo de su moto, para llevar a su pareja a ser atendida en la guardia del nosocomio, ya que estaba enferma. Y describió que mantuvo un encuentro puramente casual con su madre: "Dijo que se la encontró, conversó con ella por algunos momentos y luego se retiró", reveló a MDZ una fuente allegada a la investigación.

David Demaldé y Margarita Gutiérrez

Lo llamativo es que, momentos más tarde, la moto del ahora sospechoso del crimen de su madre fue hallada abandonada en las inmediaciones, sobre calle Ladislao Segura, en por un conocido de la familia que alertó sobre la situación. En ese sentido, David Demaldé se justificó diciendo que había sufrido un desperfecto en el rodado, pero no pudo dar explicaciones concretas de los motivos por los que lo abandonó a metros de la casa de su madre, surge de la información a la que accedió este portal.

Otra de las situaciones que captaron la atención de los funcionarios que trabajaban en la escena, fue que David Demaldé presentaba lesiones en sus manos y, a diferencia de sus otros dos hermanos, no se mostró compungido por la muerte de su madre tras el hallazgo del cadáver, agregaron las fuentes.

Los llamativos indicios en la escena

Por otro lado, en medio de las primeras tareas en el lugar del hecho, se advirtió que la habitación de Gutiérrez estaba revuelta y habían dejado parte de sus prendas de vestir tiradas en el patio de la propiedad.

En ese sentido, se especuló sobre una posible muerte en ocasión de robo, pero esa posibilidad quedó prácticamente descartada porque no habían faltantes de elementos de valor. Además, surgió que la mujer no manejaba dinero y tampoco tenía pertenencias valiosas que pudieran haber sido el blanco de ladrones.

En tanto, para los investigadores el autor del ataque contra Gutiérrez probablemente haya conocido la casa, ya que habría ingresado por el portón, el cual no tenía las bisagras fijas. Esa situación fue aprovechada para levantar una de las hojas y así poder entrar a la vivienda, explicaron.

El estado del cadáver de la víctima

Con respecto al estado en el que se encontraba el cadáver, las fuentes consultadas por MDZ describieron que los restos estaban tendidos en el piso del living de la propiedad y que estaba completamente calcinado desde la cintura para arriba.

Particularmente, a los sabuesos les llamó la atención que el torso había sido prácticamente desintegrado por la intensidad del fuego, lo que daba cuenta de que las llamas fueron extremadamente intensas y para eso se utilizó algún combustible o acelerante. Incluso, se detectó una salpicadura en una cortina, la cual habría sido producida por la explosión de los órganos digestivos de la víctima, a raíz del intenso calor al que fueron sometidos.

margarita-gutierrez-2 Margarita Gutiérrez tenía 73 años. Gentileza.

Por esas características, para los detectives estaba más que claro que hubo una clara intención de borrar pruebas y también una saña a la hora de quitarle la vida a la mujer, señala la información.

La detención del sospechoso y los elementos secuestrados

Finalmente, en las últimas horas, el fiscal de Junín-Rivadavia Carlos Giuliani, quien lidera la investigación por el asesinato de Margarita Gutiérrez, decidió avanzar con la detención de David Demaldé.

Para eso, se desarrolló una medida judicial en una propiedad de calle Primavera, donde residía el hijo mayor de la víctima. Allí, personal de Investigaciones secuestró una motocicleta, un celular, municiones de arma de fuego, un cuchillo, un encendedor y dos elementos que pueden resultar determinantes para la instrucción: un buzo y una campera con presuntas manchas de sangre.

Esos elementos serán peritados y esperan que los resultados permitan definir la situación procesal del hijo de la mujer asesinada, quien hasta el mediodía de este jueves permanecía alojado en la Comisaría 19°.