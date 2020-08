Jorge Ripa: "Estamos frente a una oportunidad única, hay que aprovechar y salir a comer en Mendoza"

Jorge Nelson Ripa, ya está llegando a los 70, tiene tres hijos y cinco nietos. Es enólogo y frutiolivicultor, formado en la vieja Escuela de Enología de Rodeo del Medio en donde "eran disciplinados en la cultura del vino por ese tremendo maestro que era el Cura Oreglia" - recuerda Jorge. También es abogado y especializado en Relaciones Internacionales. Siempre trabajó de forma independiente, y cuenta con más de 40 años de profesión de abogado, relacionado al vino y al comercio exterior. Su gran hobby es el Club Gourmet Mendoza (único en su tipo en el mundo), el cual preside hace varios años. Hoy lo entrevistamos en la sección "Soy un Food Lover" y nos respondió con gran simpatía y algunos consejos.

Food Lovers: -¿Te definís como un food lover?

Jorge Ripa: -Quizás me defina más como un “wine-food lover”, siempre dije que por el vino y los viajes llegué a la gastronomía, fundamentalmente a la gourmet.

FL: -¿Cómo surgió tu pasión por la gastronomía?

JR: -Una de las ciudades que más veces visite en mi vida y por largos periodos de tiempo fue Ginebra, donde radica la sede de UNCTAD e iniciÉ mis viajes por el programa Trade Point, allá por 1989/90. De la mano de mis amigos, que procedían de distintos países, descubrí mi pasión por la gastronomía, visitando varios restaurantes en la llamada Ciudad Vieja de Ginebra, la que llaman Vielle Ville.

FL: -¿Te gusta comer solamente? ¿o también cocinar?

JR: -Prefiero que cocinen mis amigos, ya sean grandes cocineros, chef o amateur, porque me sorprenden con sus realizaciones. Y cocinar lo hago, pero soy muy básico, todo lo mejor lo hago a la llama, costillares o chivos.

FL: -En tu tiempo libre ¿preferís salir a comer o quedarte en casa?

JR: -Ahora ni hablar en esta época de pandemia, todo en casa, redescubriendo una gran cocinera, mi compañera de mas 44 años, que nunca perdió la mano, pero claro solo por ahora, porque aquello que nos encanta disfrutar a los dos y con los amigos, es salir a comer. Sin duda prefiero salir a comer, a descubrir comidas y todo tipo de restaurantes.

FL: -¿Con qué frecuencia cocinas en casa? ¿Especialidad?

JR: -Lo mío es básico, todo a la llama, prefiero los costillares, pero me le animo a los chivos y a todo tipo de cortes, dame un fierrito y tablitas y te hago una delicia ahumada inolvidable.

FL: -¿Qué te pide tu familia o amigos que cocines?

JR: -Me pide asado y los chinchulines rellenos de quesos con hierbas, aunque creo que me piden más ir a comer afuera.

FL: -¿Qué plato te sale mejor?

JR: -Carnes a la llama generalmente ahumadas, entrando a casa, te sorprenden grandes plantas de jarillas y romero. Los vecinos agradecidos por el humo.

FL: -¿Cuál es tu plato favorito?

JR: -Son tantos, pero hay dos que extraño, porque acá en Mendoza, no hay tantos especialistas. La fondue y la raclette, las que a veces la gente simplifica en una sola o igual comida, pero son muy distintas. Si bien las dos tienen en común el queso fundido, en el caso de la raclette, el queso se llama del mismo nombre y se acompaña con patatas cocidas y charcutería. El queso de grandes hormas, se funde lentamente. Mientras la fondue la más conocida, consiste en sumergir los pinchos en una olla de barro cocido o de hierro y con distintas variedades de quesos. Ahora también hay muchas variedades de chocolates, de aceites, etc. A mí me gustan las originales de quesos.

FL: -¿Tu vino favorito?

JR: -Si te digo una marca me retiran el saludo los grandes enólogos amigos que tengo, Soy puro mendocino del Malbec, aunque ahora hay muchos blend que realmente te atrapan. Tomo poco blancos, pero para acompañar los quesos, lo hago con Riesling que hay algunos excelentes en Mendoza

FL: -¿Tu producto gourmet favorito?

JR: -Me gustan muchos los patés y los he probado de todo tipo: de carnes, de aves, conejo y también de pescado y hortalizas.

FL: -¿Tu comida chatarra o golosina favorita?

JR: -No como chatarra, nada de nada, escapo a los lugares de ese tipo, cuando acompaño a los nietos como patitas de pollo. La golosina, la única que me puede a full, es el chocolate amargo.

FL: -¿Qué accesorio o utensilio no puede faltar en tu cocina?

JR: -Pinchos, cuchillos y tenedores, guantes y agarraderas, buen delantal y nada más.

FL: -¿Qué ingrediente no puede faltar en tu cocina?

JR: -Todo tipo de sales: comunes, marinas, rosa, ahumadas, negra, aromatizadas, y otras.

FL: -¿Lugar preferido para comer afuera en Mendoza?

JR: -No podría señalar uno, hay tantos y tan buenos. La gastronomía de Mendoza ha ido creciendo de la mano del boom vitivinícola y del crecimiento personal de nuestros cocineros y chef, al punto de ser no tan solo un referente en la Argentina, también internacional. Nosotros que, desde el año 1998 acompañamos a la gastronomía de Mendoza, con el Club Gourmet Mendoza, somos unos de los indicados para opinar sobre ello. Desde hace 22 años premiamos y distinguimos a la gastronomía, a los vinos y los lugares de Mendoza y hemos conocido de primera mano su crecimiento.

FL: -¿Qué tipo de comida es la que más te gusta al momento de elegir a dónde salir a comer?

JR: -Los lugares de pescado y mariscos

FL: -¿Cuál es tu destino gastronómico favorito en el mundo?

JR: -Quizás porque fue lo primero que descubrí en gastronomía o quizás porque Ginebra al ser una ciudad global, tanto o más que otras grandes capitales, tiene todo tipo de comidas y restaurantes. Si creo, que sin duda elijo Ginebra.

FL: -¿Y tu restaurante favorito en el mundo?

JR: -Restaurant Les Armures en Ginebra, he comido exquisiteces y me encantaría volver, pero también a los “Chiringuitos Malagueños” de la playa, cuando de pronto te encontrás con unos cochinillos, que son imperdibles.

FL: -¿Un plato inolvidable en alguno de esos viajes?

JR: -El “atún rojo” en algún resto de Barcelona.

FL: -¿Qué productos gastronómicos compras en tus viajes para llevarte a casa?

JR: -Generalmente compro vinos para guarda y traigo sales.

FL: -¿Un consejo para nuestros lectores "food lovers”?

JR: -Estamos ahora frente a una oportunidad, que a mi entender nunca más se tiene que perder en Mendoza y que nosotros desde hace muchos años pregonamos, hay que aprovechar y salir a comer en Mendoza, pero para ello, debían adecuarse los precios. Lamentablemente esto llego con la pandemia, pero siempre, aun cuando vuelva el turismo extranjero, debe haber días y horarios o como quieran establecerlo, con un menú con precios ajustados para los mendocinos.

