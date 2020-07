Santiago Mayorga: “Hay que animarse a probar cosas nuevas”

Santiago Mayorga Boaknin con tan solo 40 años es uno de los enólogos más prestigiosos de Argentina. Es Ingeniero Agrónomo, y es el gerente de enología de Bodega Nieto Senetiner y Cadus Wines. Charlamos con él y nos respondió este ping pong de la sección "Soy un Food Lover"... ¡Atentos a sus consejos!

Food Lovers: -¿Te definís como un food lover?

Santiago Mayorga: -Sin dudas sí. No soy una persona que come mucho pero que disfruto de los sabores y la diversidad de comidas.

FL: -¿Cómo surgió tu pasión por la gastronomía?

SM: -Me dedico a hacer vinos con lo cual he desarrollado mucho mis sentidos de la vista, olfato y gusto. Siento que hay un gran paralelismo con la gastronomía, donde se combinan los mismos sentidos. Además creo que la comida es un tiempo de compartir y es un ritual del que disfruto.

FL: -¿Te gusta comer solamente? ¿o también cocinar?

SM: -Me gustan ambas. Sólo que seguramente sea mejor comiendo que cocinando jajaja

FL: -En tu tiempo libre ¿preferís salir a comer o quedarte en casa?

SM: -La verdad prefiero salir, ya que puedo probar variedad de estilos de comidas. Me gustan los sabores puros, en general me inclino más a la comida mediterránea pero me gusta probar de todo. Pero también sin dudas hay momentos en los que elijo disfrutar de una rica y relajada comida en casa.

FL: -¿Con qué frecuencia cocinás en casa? ¿Especialidad?

SM: -Cocino probablemente 3 veces a la semana. Soy de cocinar cosas caseras y sencillas pero sabrosas. Te diré que mi especialidad son las empanadas, tarta de atún o pollo a la portuguesa.

FL: -¿Qué te pide tu familia o amigos que cocines?

SM: -Me piden siempre empanadas o soufflé de brócoli. También soy bueno haciendo dulces caseros y aceitunas sajadas.

FL: -¿Qué plato te sale mejor?

SM: -No sabría decirte. Repito, las empandas de todos los tipos y me encantan las tortillas también. Soy bueno haciendo ensaladas también.

FL: -¿Siempre maridás con vino?

SM: -Siempre el vino está presente. Soy intolerante al gluten con lo cual el vino es mi primera opción, y en algunos casos algún aperitivo o trago. Pero el vino es un gran compañero durante la preparación y luego durante la comida

FL: -¿Cuál es tu plato favorito?

SM: -Tortilla de papas babé

FL: -¿Qué accesorio o utensilio no puede faltar en tu cocina?

SM: -Un buen cuchillo, una tabla cómoda, y como raro un descarozador de aceitunas.

FL: -¿Qué ingrediente no puede faltar en tu cocina?

SM: -Aceite de oliva

FL: -¿Qué tipo de comida es la que más te gusta al momento de elegir a dónde salir a comer?

SM: -Soy como decía más arriba de los sabores puros y frescos, estilo mediterráneo. Cuando salgo a comer me gusta comer pescados, sushi, alguna carne grillada con una rica ensalada. No soy muy de las pastas por mi tema con el gluten pero de vez en cuando me como una pizza al horno de barro.

FL: -¿Cuál es tu destino gastronómico favorito en el mundo?

SM: -En este momento se me viene a la cabeza Lima. Es delicioso en cuanto a ingredientes y variedad.

FL: -¿Y tu restaurante favorito en el mundo?

SM: -No lo repetí pero nunca me olvido de las vez que fui, con lo cual te diría que Casa Mono en New York. Es un lugar chiquito en el Soho que hacen unas tapas deliciosas.

FL: -¿Un plato inolvidable en alguno de esos viajes?

SM: -Confit de canard en el sur de Francia.

FL: -¿Qué productos gastronómicos comprás en tus viajes para llevarte a casa? (utensilios, especias, libros, etc).

SM: -Compro especias de todo tipo, utensilios y té.

FL: -¿Un consejo para nuestros lectores "food lovers”?

SM: -Mi consejo es que se animen a probar cosas nuevas…total el peor error que se puede cometer es que no salga tan rico, pero como dicen algunos “hechando a perder se aprende”. Creo que la cocina es un arte personal…creo que es bueno hacerlo a la manera de uno, adaptar las recetas, etc. Recuerden: Comida + Vino = Momento inolvidable.

