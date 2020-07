Richard Diumenjo: “En todas las casas se debería cocinar”

Richard Diumenjo tiene 56 años, está casado con Mariana, tiene 3 hijos (Lucía -diseñadora de moda en Barcelona-, Francisco -estudiante de Administración de Empresas y Presidente de la ONG Crecer Felices-, y Josefina -estudiante de Psicología). Es médico pediatra, trabaja en Centro Médico Palmares todos los días, es Co-Director de Relación Médico Paciente 1 en la Facultad de Ciencias Medicas de la UNC, y también es miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría.

Richard y su familia

Hoy en la sección de todos los sábados "Soy un food lover" nos responde este divertido cuestionario.

Food Lovers: -¿Te definís como un food lover?

Richard Diumenjo: -Absolutamente! Pienso, leo y veo recetas todos los días. Mi biblioteca gastronómica compite con la de medicina y la de literatura que son enormes.

FL: - ¿Cómo surgió tu pasión por la gastronomía?

RD: -Creo que ver a mi madre y padre cocinar, también a mis abuelos. Tengo aromas y sabores muy grabados desde mi niñez. Y también de pequeño cuando mis padres estaban de viaje, mis hermanos me hacían creer que cocinaba mejor que ellos.... esa pícara mentira también me fue introduciendo al mundo culinario, y sin dudas me fue gustando tanto al punto que hicimos nuestra casa con la cocina como centro, todo gira alrededor de ella.

FL: -¿Te gusta comer solamente? ¿o también cocinar?

RD: - Me gusta tanto comer como cocinar. Disfruto mucho de comer, pero sin dudas cocinar tiene un plus, porque además de ser un hermoso gesto de amor, de paso es terapéutico.

FL: - En tu tiempo libre ¿preferís salir a comer o quedarte en casa?

RD: - Me gusta salir, pero lo hago poco, una vez por semana. Siempre me gusto más cocinar que salir, y estos tiempos de encierro y distanciamiento físico exacerbaron esa inclinación a cocinar en casa.

FL: -¿Con qué frecuencia cocinas en casa? ¿Especialidad?

RD: - Actualmente cocino diariamente y en épocas normales día por medio.

Carnes y verduras a los Fuegos y platos con pescados y mariscos. Con todo trato de ser creativo pero con las verduras invento más, desde tartas a ensalada, escalivada o lasaña de verduras, en omelette o en el wok… También los Arroces y todas las Carnes

FL: -¿Qué te pide tu familia o amigos que cocines?

RD: - La familia de todo, de costillar a la llama a pulpo o salmón , los amigos paella o risotto y el Rabo de buey al vino tinto.. y también he cocinado lo aprendido en diferentes cursos con María Urrutigoity, Nico Bedorrou y Lucas Bustos… post curso viene comidilla nueva

FL: -¿Qué plato te sale mejor?

RD: - No estoy seguro cuál, pero uno de los más solicitados es el arroz negro salvaje con calamares, cherries y gremolata y también el rabo de buey al vino tinto-

FL: -¿Cuál es tu plato favorito?

RD: - Muchos y si es al fuego o disco más, también me gusta usar la paella porque me permite hacer variedad de platos o el disco con carnes como bondiola a la cerveza negra o cordero al malbec.



FL: -¿Tu vino favorito?

RD: - Varios: Thentio, Sapere, Polígonos Malbec , El Gran Enemigo Bonarda, Trapiche Gran Medalla, Pulenta State Gran Sauvignon, Bressia Profundo, varios de MAAL, Merlot de Rutini y Terrazas de los Andes. Vinos por enólogos nuestros hechos fuera del país Raíces del Miño de los hermanos Durigutti, son de la Ribera del Duero. En espumantes Chandon Cuvee reserva Pinot Noir, Alma 4 Pinot Chardonnay y El Blanc de Blancs de "El Relator".



FL: -¿Tu producto gourmet favorito?

RD: - Pimentón picante ahumado de la Vera y Ajo negro



FL: -¿Tu comida chatarra o golosina favorita?

RD: - No consumo comida chatarra, si hablamos de altas Calorías un chocolate amargo con un whisky me pueden … En el restaurante de Bodega Trapiche junto al chef Lucas Bustos y equipo



FL: -¿Qué accesorio o utensilio no puede faltar en tu cocina?

RD: - Un buen cuchillo y el wok

FL: -¿Qué ingrediente no puede faltar en tu cocina?

RD: -Un buen aceite de oliva, ajo, perejil, apio y también pimienta negra o un buen ají.

FL: -¿Lugar preferido para comer afuera en Mendoza?

RD: - El clásico familiar donde festejamos todo es La Marchi... es nuestra segunda casa.. nos gusta mucho Pan & Oliva (Zuelo, Zuccardi) y vamos con frecuencia a Casa Vigil. Brindillas y Azafrán me parecen superlativos y sin dudas varios de los restoranes de bodegas, como Trapiche, Chandon, Terrazas de los Andes, Casa del Visitante (Zuccardi) y Casa Vigil en Bodega El Enemigo, en Chachingo. Para comprar pastas para cocinar me encantan las de Gasparetto, sobre todo la “Lasagna con Gloria”. Junto al chef Nicolás Bedorrou

FL: -¿Qué tipo de comida es la que más te gusta al momento de elegir a dónde salir a comer?

RD: - Pescados con verduras frescas, o una pasta diferente a las que se hacen en casa (Lasaña Fernanda con alcauciles) o platos muy sabrosos y picantes. Richard junto a su esposa y a Micha, el chef del famoso restaurante Maido en Lima.

FL: -¿Cuál es tu destino gastronómico favorito en el mundo?

RD: - Varios, pero si tengo que elegir Lima, País Vasco y Galicia. También he probado delicias en Turquía y en toda Italia.

FL: -¿Y tu restaurante favorito en el mundo?

RD: -Maido y La Mar en Lima, Varios en San Sebastián, Bilbao y Galicia… y en BsAs: La Mar, Don Julio y La Esperanza de los Azcurra.



FL: -¿Un plato inolvidable en alguno de esos viajes?



RD: - en Maido todo los de cocina nikkei, en el País Vasco las croquetas de Chipirones, en Galicia los buñuelos de bacalao y Fabada Asturiana en Cudillero un pueblito de Mar en Asturias (con Sidra tirada).



FL: -¿Qué productos gastronómicos comprás en tus viajes para llevarte a casa?

RD: - Especias es lo que más compro, pero en el 2019 me traje un set de paellas de barcelona y en la caja grande que venían metí de todo: ajo negro y Piparra (especie de guindillas) de Santiago de Compostela, chacinados de Vigo, y encurtidos de Logroño y Especias de San Sebastian… y también metí Vino de Porto de la Bodega Ramos Pinto. También compro libros en cada lugar.



FL: -¿Un consejo para nuestros lectores "food lovers”?

RD: - Para mi la cocina tiene dos ingredientes básicos: tiempo y amor… a partir de ahí enseñar ¨jugando¨ desde pequeños a comer de todo, a disfrutar de mil maneras las verduras, a reconocer sabores y aromas, a probar con las especias incluídos los picantes y el ajo, y apreciar que todo lo vinculado al gusto se desarrolla, se trabaja y se disfruta.

Richard está convencido que en todas las casas se debería cocinar, rico y sano. La alimentación es uno de los hábitos que más determina la salud, junto a la actividad física, la lectura, el arte, el descanso y el tiempo de encuentro. Y en esto último también la cocina hace su aporte: es momento de fortalecimiento vincular, de transmisión de valores y de construcción de una cultura de respeto y valoración por lo nuestro. La cocina es tradición e innovación, es salud y es sin dudas un hermoso gesto de amor.

