Gerardo de Bake Off: "Soy un Food Lover 24/7"

Gerardo Dominguez tiene 43 años y vive en Mendoza. Su familia es de origen italiano y árabe. Trabaja como empleado administrativo en un Instituto de diagnóstico por Imágenes. Participa de Bake Off Argentina (segunda temporada, que se emite por Telefé a las 22:30 hs todos los domingos. Recien salido, pudimos entrevistarlo, y nos cuenta detalles de su relación con la gastronomía puertas adentro.



Food Lovers: -¿Sos un food lover? ¿Cómo surgió tu pasión por la gastronomía/pastelería?



Gerardo: - Lo soy 100% las 24 horas los 7 días de la semana, mi cuerpo no me deja mentir! 🤣.

La pasión por la pastelería surgió alrededor de los 12 años cuando una vecina de la casa de mis padres nos pidió ayuda para preparar y decorar unas tortas. Inicialmente fue mi mamá y después como "niño explorador que era" fui yo.

Lo primero que hice fueron flores de glasé y una torta con piononos (que a esa edad me salían perfectos) rellenos con capas de gelatinas de colores con crema (lo pienso ahora y era un espanto ese relleno)🤣

FL: - ¿Te gusta cocinar otras cosas además de la pastelería?

G: -Me encanta hacer pizzas caseras cocinadas al horno o a la parrilla. Amo mucho hacer los asados del domingo con mi Familia! Creo que la churrasquera es el lugar perfecto que te invita a charlar desde el Alma con las personas que se acercan. Una copa de vino, una cerveza o hasta un mate es la excusa justa para charlar de lo que nos pasa. Creo que el fuego tiene ese poder de hacernos sentir feliz y abrirnos a compartir!

FL: -En tu tiempo libre ¿preferís salir a comer o quedarte en casa?

G: -Prefiero las dos cosas, puede ser?

FL: -¿Con qué frecuencia cocinas en casa? ¿Especialidad?

G: -Ahora con el poco tiempo que tengo debido a la exposición del programa y el trabajo, no estoy teniendo mucho tiempo y entonces estoy cocinando poco. Me gusta preparar arroz en sus diferentes formas, empanadas de verdura, atún y obviamente de carne.

El Pastel de Papa con mucha canela y azúcar es mi plan perfecto! ¡Amo la canela!



FL: -¿Qué te pide tu familia o amigos que cocines?

G: -En relación con la pastelería me piden que siempre haga un Lemon Pie y después de Bake Off piden la Panna Cotta de Lavanda combinada con diferentes salsas como de moras, frambuesas, o con una reducción de naranjas.

FL: -¿Qué te sale mejor?

G: -¡Las tortas de Cumpleaños!

FL: -¿Qué accesorio o utensilio no puede faltar en tu cocina?

G: -No puede faltar un buen cuchillo.

FL: -¿Qué ingrediente no puede faltar en tu cocina?

G: -¡AMOR! El resto todo se puede comprar, pero el AMOR no, está o no está.

FL: -¿Lugar preferido para comer afuera?

G: -Tengo varios, pero visito muy seguido a Zitto

FL: -¿Qué tipo de comida es la que más te gusta al momento de elegir a dónde salir a comer?

G: -La pizza con ananá (o tropical) de Zitto es una de mis preferidas y cualquier milanesa del Club de la Milanesa acompañada con puré de papas. (Espero que ahora me hagan alguna atención cuando vaya!! 🤣).

FL: -¿Cuál es tu destino gastronómico favorito en el mundo?

G: -Tengo varios pero New York y Uruguay me encantan.

FL: -¿Elegís el lugar para vacacionar por su comida o pastelería?

G: -Sí, me gusta mucho disfrutar de sabores nuevos en el paladar.

FL: - ¿Tu restaurante o pastelería favoritos en el mundo?

G: -Me encanta comer en Dean & DeLuca en New York, me gusta porque hay muchos locales y puedo ir disfrutando de la pastelería al paso y el café americano que me encanta. En Buenos Aires (a donde viajo con mucha más frecuencia) me gusta visitar los locales de Nucha.

FL: -¿Un plato o postre inolvidable?

G: -Soy un poco básico para comer, un buen lomito argentino me encanta.

FL: -¿Qué productos gastronómicos comprás en tus viajes para llevarte a casa?

G: -Compro muchos elementos de relacionados con la repostería y/o pastelería, como por ejemplo: moldes, cortantes, colorantes, sprinkles, emulsiones, etc. Cada vez que viajo regreso con la valija tan llena que estoy al límite del sobrepeso!



FL: -¿Un consejo para nuestros lectores "food lovers”?

G: -No acostumbro a dar consejos pero si puedo decirles que el secreto de una buena salida es tener la actitud de pasar un grato momento, ya sea acompañado o sólo, pero siempre sentarse y disfrutar de lo que estamos comiendo y/o bebiendo.

Disfrutar lo que la vida nos da es lo más importante.