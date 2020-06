Imperdible: Gerardo de Bake Off reveló la receta de su Marquise de Chocolate

"Es la torta que me tocó hacer en la primera prueba técnica de Bake Off 2020, y la verdad que es una delicia", resumió Monsieur Gerard, como le dice Christophe Krywonis.

El participante mendocino de Bake Off Argentina, recientemente eliminado del concurso, estuvo en los estudios de MDZ Radio y pasó por una entrevista en la que hubo emoción, entretelones y chismes, pero además nos trajo de regalo una espectacular torta: un Marquise de chocolate.

Noticias Relacionadas Sorpresa: Gerardo de Bake Off dijo quién es el mejor jurado y quién es el más duro del programa

Tenemos que confesarlo: la dulce delicia duró menos de cinco minutos con vida en la Redacción de MDZ Radio y MDZ Online, pero pudimos sacarle la data a Gerardo Domínguez y nos dejó el paso a paso para que podamos hacerla en casa: ¡Te dejamos toda la info!

La espectacular torta que nos trajo Gerardo.

*TORTA MARQUISE DE BAKE OFF.*



Ingredientes:

110 g de chocolate.

70 g de manteca.

20 g de almidón de maíz.

2 huevos.

75 g de azúcar.

Gotitas de vainilla.



Preparación:

Derretimos a baño María el chocolate con la manteca (también puede hacerse este procedimiento en horno microondas - en este caso hacerlo con cuidado para no quemar el chocolate). Baño María es el método más seguro.

Luego que la fusión del chocolate con la manteca esté a temperatura ambiente, se mezcla la mitad de la preparación con el almidón de maíz. Mezclar bien para que no queden grumos.

Luego agregamos la otra mitad de la fusión de chocolate y manteca que habíamos guardado.

Todo esto lo incorporamos a los huevos y azúcar, que fueron previamente batidos a mano o con batidora, pero suavemente. No hay que batir mucho, solo romper el "ligue" del huevo.

Aromatizamos con unas gotitas de vainilla.

Se coloca en una cintura o molde desmontable de 18 cm de diámetro y se lleva a horno previamente calentado a 170°.

Se cocina aproximadamente por 30 minutos.



Relleno:

Con Dulce de Leche Repostero (aproximadamente 400 g a 500 g)

Garrapiñadas de almendras, nueces o maní.

Crema de chocolate a base de 150 cc de crema con 2 cucharadas de cacao amargo.

Arriba se puede decorar con merengue suizo de 100 g de clara con 180 g de azúcar. Todo se lleva a baño María hasta que se disuelva el azúcar y luego se bate con batidora eléctrica.



Objetivo: ¡Disfrutar de un lindo momento, con una hermosa charla y comiendo una rica torta!



@gerardobakeoff