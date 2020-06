Sorpresa: Gerardo de Bake Off dijo quién es el mejor jurado y quién es el más duro del programa

Gerardo, uno de los participantes más queridos de Bake Off Argentina, estuvo en los estudios de MDZ Radio y contó detalles de su participación en el programa y sobre su amor por la pastelería.

El mendocino fue el último eliminado, y llegó a estar en esta edición porque en el año 2018 un amigo tupungatino lo alentó a anotarse en la primera versión. "Envié el video, pero como luego en marzo de 2018 vi la publicidad y vi a los elegidos, pensé que ni habían visto mi video. Me quedé con las ganas". En el siguiente video, te cuenta cómo llegó a la tele.

"En mayo de 2019 me comenzaron a contactar. Me llamaban todos los días a la mañana y a la tarde durante un mes y yo no atendía porque me parecía raro el número. Cuando ya se estaban por dar por vencidos, me mandaron un mail para que los contacte, estaba en la oficina y ¡casi me infarto de la emoción!" comentó el participante emocionado recordando como fue la convocatoria.

Sobre el programa, que se grabó entre julio y agosto de 2019, destacó que "la productora le abrió la puerta a participantes de todo el país, fue muy variado en cuanto a lugares y edades. Es un programa súper real, si lloramos es porque nos emocionamos, y los tiempos que se imponen en las pruebas son reales. Todos teníamos que cumplir las mismas reglas y lo que me gusta es que se muestra que nosotros no solo somos decoradores, en cada plato había un mensaje".

"Tengo un emprendimiento con mis papás y unos amigos, es un emprendimiento familiar en el que hacemos tortas familiares, pero no es un gran negocio", dijo en cuanto a su labor como pastelero.

Los chismes que queríamos saber

- ¿Sufrió o estuvo en desacuerdo con alguna devolución del jurado? Te lo cuenta en el video.

- Sus tres mejores amigos en el programa : Gerardo habló también sobre sus compañeros, y contó que se llevaban todos muy bien, pero que con algunos tenía más afinidad. "El grupo de amigos de fierro eran Caro -la Tucu-, Angelo -que es de Gualeguay-, Agus -que viene del sur- y yo. No teníamos diferencias con ninguno, pero como todos alquilábamos, nos juntábamos a cenar e incluso hasta a dormir juntos. Sobre todo en el departamento de Agus, siempre nos quedábamos", contó divertido.

- El jurado más bueno y el más duro : "Todos pensábamos que Christophe iba a ser el más duro, pero no fue así. Lo amamos. Es muy justo. El más ácido es Damián Betular, que nos sorprendió porque pensábamos que era más accesible y amiguero. Pero los tres son divinos, de hecho tomábamos mate después de la grabación".

- Definiendo a los jurados y a Paula Chaves . Le pedimos a Gerardo que a cada jurado le destine una palabra, pero basándose en cómo son todos fuera de cámara. "A Pamela le digo 'hermosa': en todo sentido merece esa palabra; como profesional, como compañera de trabajo también. A Christophe no puede definírselo de otra manera que no sea como un genio. Y a Betular, creo que va a ser un grande de la pastelería moderna en la Argentina. Paula es una gran trabajadora. Es con la que menos relación teníamos pero es súper accesible, una persona buena, y siempre con las palabras justas".

- Mensajes hot . "Me han llegado propuestas amorosas. ¡Es bravo!", confesó Gerardo entre risas. "Incluso me pongo nervioso, porque me han llegado propuestas indecentes", siguió divertido.

- ¿Hay "pica" entre cocineros y pasteleros? "No hay pelea. Yo lo único que le exijo a los cocineros es que los elementos que usamos en cocina sean absolutamente diferentes. Si yo uso un cuchillo, ese utensilio no puede haber tocado ni tocar nunca cebolla o ajo, por ejemplo. Creo que la pastelería es más delicada, hay que tomarse más tiempo, y es más llamativa".

Gerardo además, nos trajo un regalito muy especial: la primera torta que hizo en el programa. Habló sobre las redes sociales y los halagos y críticas que por allí llegan, su vida cotidiana en Mendoza, el ambiente de trabajo en restaurante y bodegas, sus sueños a futuro y mucho más. ¡No te pierdas la nota completa, escuchala haciendo click aquí!