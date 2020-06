Cocina básica: cuál es la diferencia entre panqueques, crepes y hotcakes

Todas estas son elaboraciones similares, pero que se preparan y consumen de diversos modos, y por supuesto tienen recetas diferentes. Varía espesor, diámetro, y algunos ingredientes. También la intensidad del fuego.

Qué tienen en común? todos llevan huevo, leche y harina, y se hacen en sartén.

CREPES

Los crepes llevan un poquito de aceite o manteca en el batido, lo que permite cocinarlas en un sartén con mayores posibilidades de que no se peguen si no aceitamos o enmantecamos su superficie. La masa de crepes debe dejarse descansar por 1 hora por lo menos. Si a la misma receta de crepes le agregamos más harina y una cucharadita de bicarbonato, podemos hacer los famosos "pancakes al estilo New York" (que se sirven con miel o jarabe de arce y jugo de limón).

Si los crepes se usan para rellenarlos, por ejemplo para canelones, deben ser previamente cocinados solo de un lado, y utiilizar esa cara tostada para colocar adentro junto al relleno, así la superficie externa se ve más bonita. Las masas de los crepes pueden quedar de colores si se le agrega a la preparación de la masa puré de diferentes vegetales.

Los crepes son más finitos y delicados que los panqueques. La masa inicial es más líquida que la de los panqueques. Habitualmente los crepes se sirven doblados en cuatro como un pañuelo, y los panqueques enrollados (por ej, cuando los hacemos con dulce de leche).

Receta de crepes

250 de leche

1/2 cucharadita de sal

2 huevos

50 g manteca

125 g de harina

Un poco de manteca y aceite para la sartén (si no tuviera antiadherente)

Se mezclan todos los ingredientes, puede ser a mano o en licuadora, y luego se lleva a heladera por 1 hora.

Se colocan pequeñas porciones en un sartén caliente, y si no tiene antiadherente, se le coloca un poco de aceite o manteca antes de cocinar cada uno.

PANQUEQUES AMERICANOS o PANCAKES / HOTCAKES

Los "pan - cakes" americanos son "tortitas" (cake = torta en inglés) hechas en sartén. Se usa harina leudante o polvo de hornear. Se comen habitualmente calientes con cremas, helados, dulces, etc. También se puede usar levadura fresca en vez de polvo de hornear. Suelen medir unos 10 cm de diámetro. Se deben cocinar a fuego medio.

Receta de pancakes

250 ml de leche

50 g de azúcar

2 huevos

200 g de harina

50 g de manteca

10 g de polvo de hornear

1 pizca de sal fina

PANQUEQUES ARGENTINOS / LATINOAMERICANOS

Los panqueques son una versión latinoamericana adaptada de los pancakes norteamericanos y no llevan polvo de hornear ni levadura. La masa es espesa y el resultado final queda más alto que un crepe, pero más finito que un pancake made in USA. Según el chef Pedro Lambertini los panqueques con dulce de leche es mejor hacerlos con la masa más gruesa porque el dulce de leche es pesado, si los hiciéramos con crepes quedaría muy finita la masa y serían "puro dulce de leche" y empalagosos. Se cocinan más rápido que los pancakes porque su masa es más liquida y fina.

Receta de pancakes

125g. de harina 0000 o leudante (salen más altos)

250cc. de leche

2 huevos

Seguinos en nuestras redes y enterate de todas las novedades del mundo de la gastronomía.

Instagram @FoodLoversMDZ Facebook FoodLovers.MDZ Twitter @FoodLoversMDZ