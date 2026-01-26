Ricky Martin arrasó desde la playa con un look hot a los 54

Desde Puerto Rico, Ricky Martin deslumbró con su estilismo para un nuevo videoclip. Todos los detalles en la nota.

Ricky Martin volvió a revolucionar las redes sociales al compartir imágenes de las grabaciones de su nuevo videoclip “Lluvia”, una colaboración junto al cantante estadounidense Arcángel. Desde una playa paradisíaca en Puerto Rico, el artista desplegó una estética que tuvo un dominio absoluto del estilo casual chic.

A los 54 años, consagrado desde hace décadas como un sex symbol indiscutido, Ricky se mostró con una musculosa gris ajustada que destacó su físico y un pantalón de sastrería azul petróleo.

La musculosa, sutilmente mojada tras un chapuzón entre las olas, le dio un toque tan sensual como cinematográfico. El look se completó con un cinturón de cuero negro con hebilla metálica plateada y tachas, además de unos anteojos de sol de marco circular que reforzaron el aire canchero del conjunto.

En el pie de foto de la publicación, compartió la emoción del momento: “Fotos tomadas en Puerto Rico por Raymond Morales mientras filmamos el video de mi canción favorita en este momento titulada Lluvia en colaboración con el gran Arcángel. ¿Ya la han escuchado? Está en todas las plataformas”.