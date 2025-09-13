El impactante físico de Ricky Martin a sus 53 años: el baile hot en los MTV Video Music Awards que fue furor

El domingo, durante la velada de los MTV Video Music Awards en el UBS Arena, Ricky Martin no sólo fue el protagonista por el premio: fue imposible no hablar de cómo se mueve y cómo luce sobre el escenario a los 53 años . El artista fue distinguido como el primer Latin Icon Award de la ceremonia.

Desde la alfombra roja quedó claro que su presencia iba a dominar la noche: Martin llegó con camisas parcialmente desabrochadas y looks que anticipaban una puesta en escena que buscaría mostrar la figura que lo acompañó durante décadas de baile y giras.

El impactante físico de Ricky Martin a sus 53 años: un baile hot en los MTV Video Music Awards que fue furor

La elección del repertorio (un mix que incluyó Livin’ la Vida Loca, Pégate y otros clásicos) funcionó como un espejo: las canciones piden movimiento, y Martin respondió con pasos vigorosos, desplazamientos constantes y resistencia hasta el final del set. Críticas y crónicas destacaron que, a pesar de ser una presencia consolidada desde los 90, conservó velocidad, coordinación y la facilidad para entregar una performance que pide tanto canto como baile.

La noche no estuvo exenta de anécdotas: horas antes, Martin compartió en redes una historia de vestuario, en el cual tuvo un pequeño percance con sus pantalones y terminó cosiéndolos él mismo antes de salir, detalles que humanizaron la preparación y mostraron su profesionalismo detrás del brillo. Ese episodio también ayudó a subrayar cuánto trabajo físico y logístico implica mantener ese nivel de performance a su edad.

El primer artista latino con el Latin Icon Award

El impactante físico de Ricky Martin a sus 53 años: un baile hot en los MTV Video Music Awards que fue furor

El reconocimiento como Latin Icon vino acompañado de emoción y de un discurso en el que dedicó el premio a su familia y a su trayectoria; pero también, y en la práctica, de un show que puso el cuerpo en el centro del homenaje. Artistas y público en la sala respondieron con entusiasmo, y las imágenes de figuras jóvenes coreando y levantando el teléfono confirman que su figura sigue vigente para varias generaciones.

En definitiva, la imagen que deja la velada es doble: Ricky Martin como símbolo de la expansión global de la música latina y el artista como performer que conserva un físico apto para el espectáculo masivo.