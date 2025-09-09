Así fueron los looks que eligió Ricky Martin para hacer historia

Ricky Martin deslumbró en la alfombra roja y en el escenario de los VMAs. Todos los detalles del premio que recibió y las fotos de su look en la nota. ¡Mirá!

El domingo 7 de septiembre Nueva York tuvo una nueva edición de los MTV Video Music Awards, y entre los nombres que más expectativas generaban, Ricky Martin ocupó un lugar privilegiado. El artista puertorriqueño no solo deslumbró sobre la alfombra roja y en el escenario, sino que además hizo historia al convertirse en el primero en recibir el “Latin Icon Award”, un reconocimiento que celebró su trayectoria de cuatro décadas.

En ingreso a la premiación, Ricky eligió una camisa satinada en blanco, abierta hasta el pecho de manera sofisticada, que acompañó con cadenas plateadas y unos dijes verdes. El look se completó con un pantalón oscuro y un peinado buzz cut pulido que realzó su porte.

Una vez en el escenario, el cantante apostó por un cambio de estilo y llevó un look total black de musculosa para moverse con libertad y poder entregar un show potente. Así fue como entonó algunos de sus hits más emblemáticos, entre ellos el infaltable Livin’ la vida loca, que levantó a toda la arena UBS en Elmont.

Antes de recibir su galardón, Ricky le regaló al público una presentación muy enérgica que mostró por qué sigue siendo una figura central en la música latina. “¡Gracias a todos por su amor! Esto es muy simple, esto es para ustedes, gracias por sus aplausos, soy adicto a sus aplausos, por eso sigo viniendo”, dijo con una sonrisa amplia al momento de agradecer.

El cantante no dejó de remarcar la importancia de su recorrido y la vigencia que lo acompaña: “Han sido 40 años, empecé cuando era un bebé y sigo aquí”, señaló, y con un gesto íntimo, cerró dedicando el premio a sus hijos: “Quiero dedicarle este premio a mis hijos. Mateo, Valentino, Lucía y Renn, todo lo que hago, lo hago con ustedes en mi cabeza y corazón”.