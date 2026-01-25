El look invernal de Antonela Roccuzzo que resumió el estilo neoyorquino

Antonela Roccuzzo impuso la elegancia urbana con su look de invierno. Todos los detalles y fotos en la nota.

Desde Nueva York, Antonela Roccuzzo mostró un estilismo pensado para caminar la ciudad. El look habló en voz baja, pero con absoluta claridad con un abrigo real y una estética que funcionó tanto para el clima como para la foto.

Llevó un jean azul oscuro de tiro alto y corte recto, que le cayó amplio hasta el piso y cubrió parte del calzado, logrando mayor estructura y un aire relajado. Ese denim profundo y clásico actuó como base neutra para el resto de las piezas.

El foco estuvo puesto en la campera cropped, de textura acolchada y estampa a cuadros en tonos verde, beige y negro. El cuello alto y las mangas largas tuvieron una funcionalidad térmica, mientras que el largo recortado le dio modernidad y rompió con la rigidez del invierno tradicional.

Para completar el conjunto, Antonela lució unas botas negras de suela gruesa, buenísimas para recorrer largas distancias, un bolso pequeño en marrón oscuro que suavizó la paleta cromática, y unos anteojos de sol de inspiración vintage, en tonos amarronados y con marco oscuro.